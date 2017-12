Daňová reforma a bitcoinové šílenství / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 4. 12. 2017

Republikánská daňová reforma je jedním z hlavních hybatelů akciových trhů v posledních dnech. Dominantním bodem reformy je snížení korporátní daňové sazby z nynějších 35 % na zřejmě 20 % společně s možností repatriace zahraničních zisků amerických firem zpět do vlasti za daňově zvýhodněných podmínek. Obecně by z uvedených změn nejvíce profitovaly společnosti zatížené vysokou efektivní sazbou, které nejsou schopny svou daňovou povinnost snižovat prostřednictvím úlev. Pravděpodobným scénářem je schválení reformy a podepsání prezidentem ještě do konce letošního roku. To vše by vedlo podle odhadů ekonomů k dodatečnému navýšení tempa růstu ekonomiky Spojených států o čtvrt procentního bodu v příštím roce. Aktuálně pracují zástupci Senátu a Sněmovny reprezentantů na sestavení jednotného návrhu, o kterém bude následně hlasováno. Akciové trhy reagovaly na kroky zákonodárců pozitivně, nicméně konkrétní dopady se liší sektor od sektoru. Pozitivní vliv je patrný na odvětví financí, maloobchodu či telekomunikací, naopak pod tlakem jsou zejména technologie, které budou z daňových úlev profitovat díky typicky nízké efektivní daňové sazbě pouze omezeně.

Růst Bitcoinu v posledních dnech nadále akceleruje, ve čtvrtek ráno dokonce překonal úroveň 14 500 USD a za poslední měsíc tak posílil na více než dvojnásobek. Jedním z důvodů je blížící se začátek obchodování futures na Bitcoin na Chicagské burze. Ačkoliv zájem o deriváty samotnou cenu podkladového aktiva přímo neovlivní, jedná se o signál, že i renomované finanční instituce Bitcoin uznávají, což zvyšuje její kredibilitu. Současný růst ceny je hnán především zájmem spekulantů o naskočení do rozjetého vlaku a dosažení rychlého zisku. Tento zájem však při obratu trendu opadne tak rychle jako začal, a proto by mě nepřekvapil výrazný pokles Bitcoinu a dalších kryptoměn v dohledné době. Fundamentálně se totiž nic podstatného za poslední rok nezměnilo, objem transakcí neroste ani zdaleka takovým tempem jako cena, rovněž náklady na chod celé sítě jsou nadále enormní kvůli velké energetické náročnosti zpracování transakcí. Skutečnému principu fungování Bitcoinu navíc skutečně do hloubky rozumí jen úzká hrstka vyvolených, což zvyšuje riziko příchodu černé labutě, která může kompletně vymazat letošní fenomenální zisky.

Josef Navrátil, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 4. 12. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

1. 12. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 063,98 1 045,17 1 055 ↓ -1,77 990 - 1 068 1 5 Dow Jones (US) 24 231,59 23 223,83 23 692 ↓ -4,16 20 750 - 24 600 1 5 NASDAQ Comp.(US) 6 847,59 6 598,00 6 682 ↓ -3,64 5 900 - 6 924 2 4 FTSE 100 (VB) 7 300,49 7 538,50 7 475 ↑ 3,26 7 400 - 7 800 6 0 DAX (Něm.) 12 861,49 12 923,33 12 950 ↑ 0,48 12 300 - 13 635 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 22 819,03 21 841,67 22 675 ↓ -4,28 19 500 - 23 325 2 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

1. 12. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 063,98 1 050,00 1 068 ↓ -1,31 950 - 1 089 4 2 Dow Jones (US) 24 231,59 22 555,67 22 850 ↓ -6,92 20 000 - 24 269 1 5 NASDAQ Comp.(US) 6 847,59 6 425,00 6 325 ↓ -6,17 6 000 - 6 992 1 5 FTSE 100 (VB) 7 300,49 7 608,50 7 672 ↑ 4,22 6 950 - 8 100 5 1 DAX (Něm.) 12 861,49 12 625,50 12 575 ↓ -1,83 11 500 - 13 769 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 22 819,03 21 633,17 22 475 ↓ -5,20 18 500 - 23 554 2 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers