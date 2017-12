Končí technologický boom, nebo jde jen o korekci ve prospěch dividendových titulů?

Minulý týden začal na akciových trzích nový trend rotace investorů z momentum a growth akcií do value akcií. Znamená to, že vysoce volatilní akcie s potenciálem vysokého růstu a zhodnocení se začaly prodávat a kapitál se přesouval v indexu Dow Jones do tzv. hodnotových akcií, které nenabízejí až tak velký potenciál nárůstu, ale na druhé straně většinou mají zajímavou dividendu.

Technologický index Nasdaq na denním grafu vytvořil dvě medvědí svíčky a od svých listopadových maxim je nižší o téměř tři procenta. To zatím není žádná obrovská korekce, ale zajímavostí byl nárůst indexu Dow Jones během těchto dní o dalších pár procent na nová historická maxima. Na nových rekordech zavřel Dow letos již 64krát. Je to neobvyklá situace, protože akcie se zvykly hýbat v jednom tandemu a ne rozdílným směrem.

Nejslabším sektorem za tento rok byly telekomunikace, které byly od začátku roku ve ztrátě až 16.0 % versus zisk na technologickém sektoru okolo 40 %. Poslední dny ale přinesly pokles technologii o zmíněné 3 % a sektor telekomunikací vzrostl o 6 %. Těsně za nimi jsou finance se ziskem 5.2 %, které od počátku roku také patřily k slabším sektorům.

Jak říká společnost Cornerstone Macro, taková divergence mezi technologickým sektorem a ostatními akcemi je poměrně vzácná a za posledních 30 let se to stalo zatím jen osmkrát. Podle analytiků je za těmito pohyby převážně optimismus ze schválené daňové reformy.

Firmy, které budou profitovat ze snížených daní, začaly v poslední době růst rychleji než firmy, kterých se daňová reforma až tak nedotkne. Za poslední roky rostly převážně technologické firmy a internetové společnosti, ale ty byly od konce listopadu prodávané a sektorová rotace tak pravděpodobně bude pokračovat. Dlouhodobý růstový trend je stále v platnosti, avšak většina technologických firem je výrazně nadhodnocena, a proto by byla korekce i v desítkách procent zdravá a měla by být využita na nákup. Mezi firmy, které by měly nejvíce získat z této rotace, patří podle analytiků banky a společnost, které byly dosud mírně podhodnoceny, nebo nebyly nadhodnoceny tak jako technologický sektor.