TA: Nadšení z ropné dohody postupně vyprchává

Týden po skončení vídeňského zasedání členů ropného kartelu OPEC se cena ropy vrátila do "výchozí" pozice. Optimismus z výsledku jednání pomalu vyprchává a trh zase opět sleduje tvrdá data ohledně vývoje stavu zásob. Poslední report ze včerejška přinesla americká vládní agentura EIA, která sice poukázala na odbourávání zásob surové ropy, nicméně za cenu vysokého růst ropných derivátů, které zchladily další růst cen WTI. Na klidu rozhodně nepřidá ani neochota amerických břidlicových těžařů přispět svým dílem ke stabilizaci nabídky.









USOil: V týdenním srovnání to na velkou změnu nevypadá, když se ropa dnes nachází pouze o necelý dolar níž. Nicméně pár dní zpět se lehká americká ropa přibližovala na dostřel magické hranici 60 dolarů za barel, která letos stále ještě nebyla dobyta.



Preferovaný scénář: Short pozice. Cena WTI pomalu přestává klouzat po horní hranici trendového kanálu a sune se spíše do jeho středu. Pokud se WTI znovu nepokusí vydat se směrem na sever za nedobytnou šedesátkou, mohla by se ropa posouvat spíše k dolní hranici retrecementu na úrovni 52 dolarů za barel, kde leží i spodní hranice trendového kanálu.

Alternativní scénář: Long pozice. Pokud lehká americká ropa zamíří severním směrem ven z trendového kanálu, mohlo by prolomení klíčové hranice 60 dolarů za barel fungovat jako silná podpora pro získávání nových vyšších úrovní.