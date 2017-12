Fidelity Int.: Akciové výnosy roku 2018? Investoři už většinu dostali!

Na trzích zažijeme pravděpodobně fázi konsolidace, nebo možná i mírný pokles směrem dolů.

Do konce desetiletí je očekávaný nominální růst výnosů včetně dividend 3 – 4 % ročně.

Předpovědi centrálních bank ohledně vývoje úrokových sazeb budou velmi pravděpodobně naplněny.

Rok 2018 může zažít „černé labutě“ na finančních trzích při eskalaci konfliktů na Blízkém východě nebo se Severní Koreou.

Jak uvádí Dominic Rossi, globální CIO pro oblast akcií ve Fidelity International: „Pro investory bude mnohem náročnější proplout rokem 2018 než tím letošním. Myslím, že budeme mít štěstí, když se v příštích dvanácti měsících dočkáme pozitivních výnosů akcií. Bude to určitě rok, kdy se budeme raději soustředit na alfu, tedy vlastní um a schopnosti, než na tržní beta, tedy rizikovost instrumentů.“

Výnosy v roce 2018? Už jste většinu z nich měli v roce 2017…

Rok 2017 byl pro světové akcie vynikající. Indexy ukazovaly silné, dvouciferné výnosy v dolarovém vyjádření a trhy diskontovaly budoucí růst výnosů. Výsledkem toho trhy přenesly množství výnosů budoucího roku 2018 již na rok 2017. „Na býčím trhu jsme ušli už dlouhou cestu a hybatelům tohoto růstu už začíná docházet dech. Když se začnou vyčerpávat fundamenty pro růst, vstupujete do území bubliny,“ vysvětluje Dominic Rossi a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že silná očekávání ohledně růstu výnosů již byla započítána do současných cen akcií, myslím, že v pozdní části tohoto cyklu budeme pravděpodobně snižovat rating s tím, jak si investoři uvědomí, že trhy utekly realitě.“

Podle Fidelity International proběhlo několik pozoruhodných cenových změn ve „žhavé“ oblasti amerického akciového trhu. Zejména v sektoru IT, kde to vypadá, že ho pohání sentiment a stoupá i nad hodnoty, jaké naznačují fundamenty.

Úrokové sazby?

Pád reálných úrokových sazeb za posledních 30 let poskytl významný „vítr do zad“ ziskům akciových a dluhopisových trhů. Jestliže se nyní reálné úrokové sazby začnou pohybovat směrem nahoru, pak se z tohoto podpůrného větru stane protivítr.

Fidelity International v souvislosti s tím upozorňuje, že jedním z významných rysů kapitálových trhů za poslední čtyři roky je oddělení předpovědí centrálních bank, co se týče trajektorií úrokových sazeb, od tržních očekávání úrokových sazeb. To by se však mohlo změnit v roce 2018, kdy zřejmě budou mít pravdu centrální banky, a nikoliv trhy. Rizika inflace jsou nyní mnohem více symetrická, než tomu bylo v minulosti. To povzbudí centrální banky k tomu, aby splnily slibovaný růst úrokových sazeb, a poprvé po delší době to budou trhy a investoři, kteří budou riskovat chybu. Trhy totiž v minulosti dlouhodobě zaujímaly postoj, že úrokové sazby nebudou růst tolik, kolik naznačují předpovědi centrálních bankéřů.

Možná překvapení v roce 2018

Je pravděpodobné, že v centru zájmu investorů budou makroekonomické a geopolitické

sféry, tak jak už tomu nějakou dobu je. Trhy byly až doposud relativně pružné, ale

tato pružnost může být ohrožená s tím, jak proces normalizace úrokových sazeb čeká na impuls.