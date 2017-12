Lepší cesta na dovolenou. Češi budou létat novými letadly

Společnost Travel Service, s níž většina Čechů létá na dovolenou, ve čtvrtek oznámila, že objednala devět nových Boeingů 737 MAX. Celkem má už dopravce objednáno 39 letadel tohoto typu z nichž první obdrží již v lednu příštího roku.

V příštím roce Travel Service dostane šest nových letadel, které převezme přímo z montážní linky. V roce následujícím pak hned 15 letadel. Všech 39 objednaných strojů by měl Travel Service zařadit do flotily do roku 2023.

Boeing 737 MAX je čtvrtou generací nejprodávanějšího dopravního letadla. Ve srovnání se stávajícími modely 737 Next Generation nabízí vyšší dolet, nižší spotřebu a tím pádem lepší ekonomiku provozu, a větší pohodlí pro cestující.

"Flotila Travel Service projde do roku 2023 zásadní modernizací. Objednávkami 39 nových moderních letadel Boeing 737 MAX se Travel Service řadí mezi nejvýznamnější provozovatele letounu 737 MAX v regionu. Jsme přesvědčeni, že letadlo Boeing 737 MAX je pro nás jedním z nejvhodnějších a zapadá do naší strategie rozvoje sítě destinací, “ říká Roman Vik, generální ředitel Travel Service.

První stroj přistane v Praze v lednu příštího roku. Travel Service ho nasadí na své nejdelší přímé linky, do Dubaje, ománského Salahu, na Kapverdské a Kanárské ostrovy či na ostrov Zanzibar. Osm nových letadel bude Travel Service vlastnit, zbylá si pronajme od leasingových spolenčostí.

Cestující se budou moci během letu přihlásit ze svého telefonu, tabletu nebo počítače na palubní portál, kde najdou filmy, hudbu, hry nebo tisk. Travel Service už od listopadu testuje službu ve stávajících letadlech a během letní sezóny ji už chce nabízet ve všech strojích. Připojit se na internet ale nebude možné.

"Kabina letounu zaujme novým modernějším interiérem "Boeing Sky Interior", který díky LED osvětlení navozuje atmosféru hvězdné oblohy," dodává Luděk Stašek, technický ředitel Travel Service.

Travel Service vznikl v roce 1997. Postupně vyrostl v největší českou leteckou společnost. Provozuje flotilu 32 strojů Boeing 737 v různých verzích, jeden dálkový Airbus A330 a čtyři stroje Cessna určené pro soukromé lety. Je dominantním přepravcem českých turistů na dovolené k přímořským letoviskům a pod značkou Smart Wings provozuje také pravidelnou dopravu. Kromě českých letišť má základny také na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Před časem se o koupi konkurenta pokoušely České Aerolinie, letos ale Travel Service, který mezitím státního dopravce výrazně přerostl, oznámil ovládnutí ČSA.