Yang (ex-Yahoo) věří v budoucnost bitcoinu. El-Erian: Bitcoin není podvod, ale dlouhodobým investorům jej nedoporučuji

Jerry Yang, které se spolupodílel na založení internetového vyhledávače Yahoo v začátcích internetu, míní, že bitcoin může hrát roli v moderní společnosti. Podle Yanga bude možné s bitcoinem pracovat jako s transakční měnou. Zároveň ale připustil, že zatím nejpopulárnější digitální měna v tomto stavu není a nějaký čas ještě určitě nebude. Nyní je to především nástroj investičních spekulací a honby za ziskem.Hlavní ekonomický stratég pojišťovny Allianz Mohamed El-Erian na adresu bitcoinu uvedl, že se nejedná o žádný podvod, ale zároveň jej nedoporučuje pro dlouhodobé investory.Podle Eriana je důležité odlišit v případě nejpopulárnější virtuální měny dneška dvě hlavní kategorie náhledu. Je třeba jej posuzovat z pohledu samotné technologie a pak ještě z pohledu produktu jako takového.Blockcahainová techologie stojící za bitcoinem a drtivou většinou dalších virtuálních měn má poměrně pevné a solidní základy, které jsou v mnoha ohledech zajímavé a použitelné.Z pohledu produktu už to není tak růžové, protože mnozí věří v to, že se bitcoin stane oficiální měnou, což by přispělo k jeho masivnímu rozšíření. Z tohoto pohledu je bitcoin mírně řečeno diskutabilní a jeho současný cenový vývoj neadekvátní a problematický.