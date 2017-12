Pritzker: US daňová reforma naplní kapsy akcionářů na úkor střední třídy

Podle bývalé americké ministryně obchodu Penny Pritzkerové navrhovaná podoba daňové reformy v USA povede především k naplnění kapes akcionářů. Celkově Pritzkerová namítá, že daňová reforma je samozřejmě zapotřebí, ale neměla by být postavena na úkor americké střední třídy, jako se to stalo nyní.Podle bývalé ministryně současná reforma podpoří firemní zisky, což primárně naplní kapsy akcionářů než že by to vedlo k růstu platů případně k růstu firemních investic . Přínosy navrhované reformy nebudou redistribuovány rovnoměrně. Část úspor vygenerovaných snížením zdanění ze současných 35 na navrhovaných 20% zřejmě skutečně podpoří firemní investice a růst platů, ale většina půjde především akcionářům formou dividend nebo formou odkupů vlastních akcií