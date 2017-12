ČTÚ zvažuje regulaci velkoobchodních cen?

Toto vyjádření naznačuje, že se regulátor snaží ukázat aktivní boj proti údajně vysokým cenám mobilních služeb v ČR. Ceny se operátoři snaží zvýšit z důvodu potřeby pokrytí roamingových nákladů na mobilní data, které po konci roamingových tarifů v EU nejsou dostatečně kryty roamingovými příjmy. Regulace velkoobchodního trhu by byla v rámci EU poměrně výjimečná, pro O2 ČR by znamenala riziko i příležitost. To v případě regulace i tzv. šedých operátorů.



Petr Bártek