Zdánlivě odvážná Evropská komise

EK včera zveřejnila svou představu o „Cestovní mapě pro prohloubení hospodářské a měnové unie“. Materiál obsahuje řadu návrhů (v duchu dva roky staré Zprávy pěti prezidentů), jako je například vznik Evropského měnového fondu nebo vytvoření „konvergenčního nástroje“, čímž se zřejmě rozumí poradenství pro země připravující se na vstup do eurozóny.

Asi úplně nejodvážnější se na první poslech zdá být návrh na zřízení pozice „ministra financí eurozóny“. Ve skutečnosti jde ale o trochu zavádějící titul: rozhodně nepůjde o pozici, ze které by bylo možné ovládat rozpočty všech zemí eurozóny, ba dokonce ani rozpočet eurozóny (ostatně ten zatím ani neexistuje a v mapě se nenavrhuje).

Komise praví, že půjde o součet funkce viceprezidenta Komise a šéf a euroskupiny, čímž prý – řečeno půvabným euro speakem – dojde k posílení koherence, efektivnosti, transparentnosti a demokratické odpovědnosti hospodářské politiky v EU a v eurozóně.