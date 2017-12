Rozvíjející se trhy může zasáhnout vlna splatného dluhu v objemu přes 1 bilion USD

Rozvíjející se trhy začínají být lehce nervózní a Čína ve stínu pokračujícího napětí v Severní Koreji a postupného růstu výnosů v USA ztrácí. Zatím se nejedná o žádnou paniku, ale čínský index za poslední dva týdny ztratil skoro 6% a své letošní zisky odmazal na polovinu.



Přeinvestované a vnitřně předlužené ekonomiky jako Čína budou mít problémy bezesporu i v příštím roce a nejsou v rámci rozvíjejících se trhů samy. Předluženější a křehčí finanční systémy budou mít problém s pokračujícím zdražováním peněz. Jako zlomový vidíme okamžik, kdy i ECB spojí síly s americkým Fedem, ukončí politiku QE a začne trhy připravovat na první růst úrokových sazeb - konec příštího roku.





Situace na rozvíjejících se trzích může být o to nebezpečnější, že v příštím roce bude vysoký objem splatného dluhu - podle banky MUFG mimo eurozónu a USA přes 1 bilion dolarů ( http://on.ft.com/2Ba0Q8A).Velký objem z tohoto dluhu byl vydán na rozvíjejících se trzích v období od roku 2012 a častokrát nese velice slušný výnos. Investoři na něm výborně vydělali, avšak od té doby šly výnosy na globálních trzích i rizikové marže výrazně dolů. Pro podniky a vlády rozvíjejících se trhů tak vůbec nemusí být jednoduché refinancovat své dluhy za stávajících podmínek, a to může tlačit riziková marže přirozeně vzhůru. To by byl další důvod proč se trhů jako Čína nadále spíše bát než v nich vidět příležitost...