Šest nejužitečnějších tipů na zimní přípravu

Už přes měsíc platí pro řidiče povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky, a to v případě, pokud se v tomto období na pozemní komunikace nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, ale i tehdy lze tuto skutečnost předpokládat. Některé části republiky už se sněhem bojují, jiné ještě ne. Příprava auta na zimu ale není jen o včasném přezutí pneumatik, a tak vám přinášíme šest nejužitečnějších rad, jak na ni.

1. S prevencí se nejdál dojede

Podle jednoho z průzkumů Volkswagen Financial Services ovlivňuje u poloviny českých řidičů zimní období a s ním související ztížené povětrnostní podmínky jejich řidičské návyky. A tak 22 % řidičů jezdí vozem v zimě méně často či téměř vůbec. „Není se čemu divit, v minulém roce podle svých slov jen třetina Čechů nechala před zimou svůj vůz projít kompletní kontrolou. Taková preventivní prohlídka přitom může odhalit nedostatky, které by řidičům v zimě znepříjemnily život,“ uvádí Lukáš Cankař z Volkswagen Financial Services.

2. Bez zimních kol ani kilometr

Přesto, že jízda na zimních pneumatikách je dána zákonem, řada řidičů se bez nich v zimě, zdá se, obejde. Ohrožují tak nejen sebe ale i ostatní účastníky silničního provozu, za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky hrozí pokuta až 2 000 korun.

Víte, že...

- podle průzkumu Volkswagen Financial Services řeší pouze dvě pětiny Čechů přezouvání včas.

- téměř třetina řidičů řeší přezutí až na poslední chvíli.

- rizikům pokut se vystavuje 30 % motoristů, kteří na povinnost mít od 1. listopadu na autě zimní pneumatiky moc nekouká a přezouvá své vozidlo podle panujícího počasí.

- při nouzovém brzdění ze 100 km/h za venkovní teploty 20 stupňů celsia je brzdná dráha zimních pneumatik o 6 metrů delší než letních? Na místě, kde už auto s letními pneumatikami zastavilo, pojede to druhé ještě rychlostí 37 km/h.

3. Zkontrolujte výbavu

Do povinné výbavy vozu patří náhradní žárovky, náhradní pojistky, klíč na matice kol, hever, rezervní kolo, výstražný trojúhelník, reflexní vesta a lékárnička. V zimě ale jistě oceníte i polní lopatku, škrabku na sklo, rozmrazovač zámků, silné lano a samozřejmě řetězy.

4. Čistota – půl zdraví

V zimě karoserie vozu velmi trpí. Kromě námrazy se musí vypořádat i s posypovou solí, štěrkem a dalšími látkami, které používají silničáři při údržbě vozovek. Součástí zimní přípravy by tak mělo být i mytí vozu, vhodný je také nástřik podvozku. Zvláštní péči věnujte laku a před zimou ho navoskujte.

5. Voda mrzne při nule

Klesne-li teplota pod bod mrazu, zcela jistě zamrzne voda do ostřikovačů. Na zimu ji proto vyměňte za nemrznoucí směs a zaměřte se i na chladicí a brzdovou kapalinu.

6. I řidič musí být připraven - při ledovce a námraze to zkrátka klouže

Ač to zní jako klišé, na zimu se musí připravit i řidič a přizpůsobit jízdu stavu vozovky. V roce 2016 bylo pro nesprávný způsob jízdy způsobeno přes 53 tisíc nehod. „Každý rok odborníci řidičům doporučují za velmi nepříznivého počasí nevyjíždět. Každý rok řada řidičů těmto doporučením nenaslouchá. Je třeba si ale spočítat, co stojí více – jedna jízda veřejnou dopravou nebo oprava vozu, v tom lepším případě,“ uzavírá Cankař.