Rozbřesk: Rozvíjející se trhy může zasáhnout vlna splatného dluhu v objemu přes 1 bilion USD

Rozvíjející se trhy začínají být lehce nervózní a Čína ve stínu pokračujícího napětí v Severní Koreji a postupného růstu výnosů v USA ztrácí. Zatím se nejedná o žádnou paniku, ale čínský index za poslední dva týdny ztratil skoro 6 % a své letošní zisky odmazal na polovinu.

Přeinvestované a vnitřně předlužené ekonomiky jako Čína budou mít problémy bezesporu i v příštím roce a nejsou v rámci rozvíjejících se trhů samy. Předluženější a křehčí finanční systémy budou mít problém s pokračujícím zdražováním peněz. Jako zlomový vidíme okamžik, kdy i ECB spojí síly s americkým Fedem, ukončí politiku QE a začne trhy připravovat na první růst úrokových sazeb - konec příštího roku.

Situace na rozvíjejících se trzích může být o to nebezpečnější, že v příštím roce bude vysoký objem splatného dluhu - podle banky MUFG mimo eurozónu a USA přes 1 bilion dolarů (http://on.ft.com/2Ba0Q8A). Velký objem z tohoto dluhu byl vydán na rozvíjejících se trzích v období od roku 2012 a častokrát nese velice slušný výnos.

Investoři na něm výborně vydělali, avšak od té doby šly výnosy na globálních trzích i rizikové marže výrazně dolů. Pro podniky a vlády rozvíjejících se trhů tak vůbec nemusí být jednoduché refinancovat své dluhy za stávajících podmínek, a to může tlačit riziková marže přirozeně vzhůru. To by byl další důvod proč se trhů jako Čína nadále spíše bát než v nich vidět příležitost...



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se včera pokusila dál slábnout, ale hranice 25,70 EUR/CZK se zdá v tuto chvíli neprostupná, nehledě na poslední holubičí slova guvernéra Rusnoka. Pokles FRA sazeb se sice zastavil, nicméně basis swapy míří dál dolů a sazby implikované cross currency swapy nebo forwardy dostupné zahraničním “hráčům” na koruně se zhoršují. To činí z koruny dál spíše méně atraktivní zboží.



Zahraniční forex

Dobrý výsledek ADP reportu z amerického trhu práce prospěl dolaru, neboť avizuje, že v pátek zveřejněné oficiální statistiky z trhu práce by mohly vypadat rovněž příznivě. Dolar tak nebude mít do konce týdne důvod oslabovat.



Jak forint, tak nyní i zlotý jsou nyní pod lehkým tlakem, který pramení z velmi holubičí politiky domácích centrálních bank. Ta pokračuje nehledě na velmi dobrá makroekonomická data, resp. rostoucí inflaci. Zejména v případě maďarské MNB je evidentní snaha dostat tržní forintové úrokové sazby co nejníže, což forintu logicky nesvědčí - tím spíše, že příští týden bude zasedat Fed a zvedne sazby.



Ropa

Cena ropy Brent včera poklesla pod úroveň 62 USD/barel, a to v reakci na oficiální data EIA. Ta v zásadě potvrdila úterní údaje sdružení amerických petrolejářů API - zásoby surové ropy poklesly o 5,6 miliónů barelů, zatímco zásoby destilátů a benzínu rostly. Právě na větší než očekávávaný růst zásob benzínu (+6,8 miliónu barelů) se ale trhy zaměřily, v obavách o slábnoucí poptávku po tomto produktu. Podpory se cenám ropy nedostalo ani ze strany dat o celkové produkci surové ropy, která i v minulém týdnu rostla (celkem 9,71 mbd). Potvrzuje se tak, že američtí producenti mají nadále jen pramalý zájem přispívat k úsilí států OPEC+ rebalancovat trh s ropou. Ve zbytku týdne se pak můžeme těšit zejména na data o aktivitě amerických producentů od Baker Hughes.