ŠKODA AUTO a další: Jak si udržet výrobu a kapitál v České republice?

ŠKODA AUTO je nejvýraznější, zatím nerealizovaný, ale ne jediný případ přesunu výroby z České republiky do zahraničí. Když už dojde k omezení kapacit v České republice, je cílovou destinací zpravidla jiný stát střední či východní Evropy, nejčastěji Polsko s Rumunskem. Česká republika tak v uplynulých 2 letech přišla o část výroby produktů značky OPAVIA, výrobu automobilových součástek pod značkou Magna, ve hře je přesun části výroby vozů Tatra a Avie na Slovensko. Čím dál více firem uvádí, že pokud nedojde ke zlepšení situace na trhu práce, mohou je okolnosti přinutit k přesunu části kapacit do zahraničí.

„Současný ekonomický růst je postaven na širokém základu. Neroste jen vývoz, ale také spotřeba domácností, kterou ženou vzhůru vyšší příjmy a rekordně nízká nezaměstnanost. Dobrou zprávou je, že roste i objem investic do technologií ze strany firem, na nichž se nepodílí prostředky z dotačních programů EU. Zásadní pro udržení ekonomického růstu v ČR je držení kroku s vývojem v automobilovém průmyslu, který je pro naši ekonomiku zásadní. Hrozí, že pokud nebudou firmy dostatečně inovovat své produkty, přijdeme o bohatství, ze kterého se nyní těšíme.“, komentuje situaci Helena Dvorská, vedoucí ekonomického výzkumu v Raiffeisenbank.

„Samozřejmě nejde jen o to, kolik firem přesouvá svoji výrobu z České republiky do zahraničí, ale také o to, kolik zahraničních firem preferuje jiné země před Českou republikou. V živé paměti máme ještě to, že britský Jaguar dal před Českou republikou přednost Slovensku. Tyto investory kromě nedostatku kvalifikované pracovní síly odrazuje i nestabilní politická situace a nedostatečná infrastrukturní síť..“ dodává Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor

Ze studie „How Developing Countries Can Get the Most Out of Direct Investments“ Světové banky vyplývá, že dostatek kvalifikované pracovní síly je kriticky důležitý pro 30 % firem a důležitý pro 45 % firem, samotná cena práce je kriticky důležitá pro 18 % firem a důležitá pro 35 % firem. Na žebříčku priorit jasně dominují politická stabilita a bezpečnost (kriticky důležitá 50 %, důležitá 37 %) následované právním a regulatorním prostředím (kriticky důležité 40 %, důležité 46 %).

Přehled váhy faktorů, které firmy berou v potaz při rozhodování při investování v zahraničí









Podobně je tomu i v případě, že se zaměříme čistě na investice v rozvíjejících se trzích. V tomto případě hrají cena práce a dostatek kvalifikované pracovní síly jen o něco málo větší roli. Naopak roste potřeba politické stability, bezpečnosti, právního a regulatorního prostředí.

Přehled váhy faktorů, které firmy berou v potaz při rozhodování při investování na rozvíjejících vs. rozvinutých trzích









Nedostatek volné pracovní síly v ČR jistě hraje velkou roli pro udržení či získání výroby v České republice. Ještě více důležitá je ovšem stabilní politická, legislativní a regulatorní situace. Na tyto faktory bychom neměli zapomínat v případě, že nebudeme chtít navěky konkurovat cenou práce.