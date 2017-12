Investoři dnes kupují akcie, které jim ještě před pár lety naháněly hrůzu – Wolfgang Koeck (Phoenix Investor)

Na otázky související s investicemi do podílových fondů odpovídal Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

Tempo růstu hlavních světových ekonomik nabírá na obrátkách. Navíc to vypadá, že konjunktura světové ekonomiky by měla pokračovat i v příštích letech. Je tedy vhodná doba začít investovat do podílových fondů?

To, jestli investovat či neinvestovat do podílových fondů je ovlivněno ekonomickými vyhlídkami pouze omezeně. Záleží na životní fázi konkrétního člověka, tj. jeho finanční situaci, odolnosti vůči riziku případných poklesů trhů, a hlavně jeho cílům. Bez ohledu na aktuální či předpokládanou finanční situaci, akciové podílové fondy nejsou vhodné k ukládání prostředků, které chcete použít v horizontu do 5 let. Stejně tak, než začnete investovat do rizikovějších aktiv, je vhodné mít vybudovanou tzv. defenzivní složku portfolia, kterou představují např. termínované vklady, dluhopisové podílové fondy apod.

Částečně jsem se ptal i proto, abych si ověřil, jestli sdílíte optimismus ve věci budoucího vývoje finančních trhů, nebo jestli už jsou podle Vás akcie či dluhopisy překoupené.

Samozřejmě, ceny aktiv byly v uplynulých letech ovlivněny uvolněnými monetárními politiky centrálních bank od Japonska přes Švýcarsko, Velkou Británii až po USA. Se zvyšováním úrokových sazeb a utahováním uvolněných monetárních politik, nelze vyloučit, že na některých aktivech uvidíme korekci cen. Likviditu centrálních bank by však měly částečně nahradit silné růsty ekonomik a optimismus spojený s klesající nezaměstnaností a růstem mezd.

Takže nyní na finančních trzích nevidíte žádné „bubliny“?

Ceny některých aktiv jsou na historicky nadprůměrných hodnotách, to však nevylučuje jejich další růst. Krize na finančních trzích jsou často způsobeny zlomem v sentimentu investorů, který vždy nemusí reflektovat aktuální ceny. Vezměte si příklad, kdy se akcie na trzích periferie Evropy v letech 2009-2013 obchodovaly za opravdu nízké ceny. Málokterý drobný investor měl však tu odvahu investovat na akciových trzích Itálie, Řecka, Španělska apod. Dnes, kdy roste ekonomika, investoři často nemají problém koupit akcií, jejíž cena je několikanásobně vyšší než v letech 2009–2013.

Co byste tedy doporučil člověkovi, který má našetřeno několik desítek tisíc korun, stranou si může dávat řádově tisíce korun měsíčně a který nyní zvažuje vstup na finanční trhy.

Drobní investoři, kteří vstupují na trh bez nějaké základní strategie a očekávají, že trhy budou jen růst, slouží jako potrava pro velké investory. Zvažte, jak se Vaše finanční situace může vyvíjet v budoucnosti, vytvořte si tzv. železnou rezervu, zbavte se špatných úvěrů a následně postupně začněte budovat své investiční portfolio. Výhodou pro Vás může být, pokud peníze vložíte do podílových fondů se zaměřením na Českou republiku či region střední a východní Evropy. Protože v tomto regionu žijete, je Vám blízký a spíše nepodlehnete sentimentu v době korekcí.

Jak je to dnes s diverzifikací, stačí mít vloženy peníze do jednoho podílového fondu, který následně investuje do několika desítek či stovek akcií, nebo mám nakoupit více podílových fondů a tím více diverzifikovat své prostředky?

Diverzifikace je užitečná, nicméně musí zapadat do nějaké ucelené strategie. Nemá smysl mít v portfoliu desítky podílových fondů a v každém mít uloženo pár tisíc korun. Při správě zvolené investiční strategii, drobní investoři si vystačí řádově s jednotkami podílových fondů, často do 5 různých produktů, které sledují různé investiční příležitosti.