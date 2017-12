Dozvuk Dieselgate: Americký manažer Volkswagenu dostal 7 let

Manažer německé automobilky Volkswagen Oliver Schmidt, zadržený počátkem roku v USA kvůli emisnímu skandálu "dieselgate", byl odsouzen k sedmiletému vězení pro podíl na podvodu. Zároveň má zaplatit pokutu 400.000 dolarů (zhruba 8,7 milionů korun), oznámil podle agentury AFP mluvčí soudu v Detroitu.



Osmačtyřicetiletý Schmidt v srpnu u federálního soudu v Detroitu přiznal vinu ve skandálu kolem manipulací testů emisí naftových aut. Soud mu uložil nejvyšší možný sedmiletý trest vězení a pokutu 400.000 dolarů poté, co v srpnu souhlasil s dohodou o přiznání viny. Schmidt přiznal spiknutí s cílem zakrýt manipulace s emisemi před americkými regulačními orgány. Původně mu hrozilo až 169 let ve vězení.



Schmidtův obhájce David DuMouchel žádal pro svého klienta trest v délce do 40 měsíců a pokutu ve výši 100.000 dolarů. Jeho provinění prý bylo mnohem menší než u řady vysoce postavených manažerů, kteří software umožňující manipulaci s testy emisí zavedli více než devět let předtím, než byl do věci zasvěcen i Schmidt.





Schmidt je jedním z osmi současných a bývalých manažerů Volkswagenu, které v souvislosti se skandálem obvinilo ministerstvo spravedlnosti USA. Manažer souhlasil, že po odpykání trestu bude deportován. Většina z obviněných zaměstnanců Volkswagenu je v Německu, a tedy mimo dosah amerických justičních orgánů.Inženýr Volkswagenu James Robert Liang byl již koncem srpna ve Spojených státech za podíl na podvodu odsouzen ke 40 měsícům vězení a pokutě 200.000 dolarů (4,3 milionu Kč ). Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.