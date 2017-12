Lidé by se mohli dožívat až 140 let, tvrdí vědec. Pokusy mají výsledky

Inovace v oblasti oddalování následků stárnutí by mohly prodloužit lidský život až na 140 let. Tvrdí to izraelský vědec Chaim Cohen z univerzity Bar Ilan.

"Zatímco v minulosti umíralo 70 procent lidí na infekce, dnes umírá 70 procent lidí na onemocnění ze stáří," řekl vědec Chaim Cohen. Pokud dokážeme zregulovat samotný proces stárnutí, dokážeme zvýšit i maximální délku života," dodal.

Jeho výzkumný tým v prosincovém čísle odborného časopisu The Journals of Gerontologii publikoval studii, v níž se uvádí, že zatímco průměrná délka lidského života se za uplynulé století díky inovacím v léčbě nemocí výrazně zvýšila, maximální délka lidského života deseti procent nejstarší populace relativně stagnuje na zhruba 115 letech.

Cohen a jeho kolegové zároveň analyzovali příčiny úmrtí lidí od roku 1900, přičemž zjistili, že většina z nich souvisí s věkem – nikoliv s infekcemi, jako tomu bylo dříve. Izraelští vědci provedli stovky pokusů, které byly přímo zaměřeny na proces stárnutí u kvasinek, červů, much a hlodavců. Vědci se podařilo, aby se jejich maximální délka života trvale zvyšovala. Učinil u nich změny ve stravě, určitých genetických postupech a léčení. Totéž platí pro lidi, tvrdil.



Výzkumný tým tvrdí, že kdyby se podobné postupy zmírňování stárnutí aplikovali i u lidských jedinců, jejich maximální délka života by se zvýšila o 30 procent. Cohen doufá, že jeho výzkum povede k expanzi zdravého života lidstva. "Naším cílem je, aby lidé zůstali déle zdraví, a ne pouze to, aby žili déle," zakončil.