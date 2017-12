Po 80 % posílení stále levná akcie?

Fitbit, Urban Outfitters a Pandora. To jsou tři společnosti, které byly nedávno na stránkách Fool.com jmenovány jako, mírně řečeno, značně neatraktivní. Včera jsem se zde věnoval první z nich a se závěrem jsem souhlasil, i když z jiného důvodu, než jaký je zmiňován na zmíněných stránkách. Jiný příběh podle mne vypráví UA, na kterou se podíváme dnes.



Z následujícího obrázku vidíme, že i tato akcie dosáhla svého vrcholu v roce 2015 a od té doby si hledá tu „správnou“ cenu. Na rozdíl od Fitbitu to ale činí velmi volatilním způsobem. A na rozdíl od něj jí poslední měsíce a týdny přinesly prudké posílení. Jde o známku toho, že časy se změnily, nebo hledíme na pověstný poslední posmrtný záchvěv?





Ve snaze odpovědět na výše uvedenou otázku dnes začnu netradičně od konce: Kapitalizace této společnosti dosahuje 3,5 miliardy dolarů. Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, v minulém roce jí po investicích zbylo 271 milionů dolarů. Kdyby to samé dokázala dlouhodobě bez jakéhokoliv růstu (či poklesu), současná hodnota tohoto toku hotovosti by dosahovala 4 miliardy dolarů. To v podstatě znamená, že trh počítá s dlouhodobým volným cash flow asi o 13 % nižším, než byl onen standard roku 2016. Je to přehnaný optimismus, či naopak pesimismus?





Zdroj: Morningstar



Na Fitbit útočí Apple, firma čelí poklesu tržeb a ztrátám, přesto je stále hodně drahá. Na UA útočí snad ještě horší korporátní predátor – Amazon. Tržby ale stagnují/mírně rostou, firma je zisková, svým provozním tokem hotovosti je schopná s přehledem financovat investice. Její rozvaha je mimořádně silná. A jak jsme viděli výše, pokud nepřijde výrazné zhoršení jejích výsledků, valuace není nijak napjatá. Zatím to tedy zní spíše jako tip na hodnotovou investici, než popis značně neatraktivní akcie. Co vede kolegy z Fool.com k tomu, že UA za takový titul považují?



Pokud jsem dobře pochopil jejich argumenty, příčinou je vývoj počtu obchodů a tržeb u obchodů porovnatelných. Pohled na vývoj v posledním čtvrtletí mě ale žádnou pohromu neukazuje. Nezbývá mi tedy zopakovat, že akcie si od posledního dna sice připisuje asi 80 %, ale pokud si firma minimálně udrží svůj ziskový a hotovostní standard z minulého roku, o žádnou přepálenou rally nejde. Teď stačí „jen“, aby další čtvrtletní výsledky ukazovaly, že si onen standard skutečně udrží, či jej dokonce Amazonu navzdory zlepší.