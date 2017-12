Kobalt by kvůli boomu elektroaut mohl vyrůst na dvojnásobek. Znovu

Kobalt stojí tolik, co před deseti lety, na současných úrovních by ale zamrznout nemusel. Nabídka modravého vzácného kovu je těsná a poptávka poroste podle některých názorů tak rychle, že během několika let by kobalt mohl stát dvojnásobek.

Očekávaný nárůst souvisí se hlubokými změnami v automobilovém průmyslu, kde se společnosti jako Volkswagen nebo americká Tesla připravují na velkovýrobu elektrických vozů. Kobalt se používá kromě jiného právě v bateriích do elektrovozů. Banky jako Exane BNP Paribas nebo těžaři jako Glencore odhadují, že poptávka po užití tohoto kovu v bateriích poroste.

„Ve všech scénářích, které si dokážeme představit, půjde cena kobaltu nahoru,” uvedla banka BMO v pondělním materiálu pro investory. Libra kobaltu stojí nyní zhruba 30 dolarů . Aby se svět začal zabývat způsoby, jak ho nahradit, nebo našel nové zdroje, bude se prý cena muset vrátit k 50 dolarům, na které se vyšplhala před deseti lety, odhaduje také banka.

S aureolou etické těžby

Kobalt už má přitom minimálně jeden dramatický nárůst za sebou. Před necelými dvěma lety stála libra jenom 10 dolarů a razantním nárůstem si na londýnské burze kovů LME prošla i v letošním roce. V roce 2019 se podle odhadů BMO vyšplhá roční průměrná cena kovu na 40,50 dolarů za libru.

Podle banky Macquarie Group, jedné z největších v sektoru komodit, nicméně růst lehce zpomalí. Do roku 2021 by prý libra kobaltu mohla stát 32 dolarů a do roku 2022 zhruba 41 dolarů.

Nové doly - baterie?



Více než polovina kovu v současnosti pochází z Konga, které je jednou z nejchudších zemí na světě, má za sebou desítky let násilností a v některých dolech se stále používá dětská práce. Dobývat tam kov není nic snadného. Agentura Bloomberg přitom odhaduje, že expanze v elektrických autech by do roku 2030 mohla zvýšit poptávku po kobaltu až 40násobně.

Řešením by mohla být těžba kobaltu ze závadných baterií. Zabývá se tím společnost American Manganese z Vancouveru. Ta chce recyklovat každou desátou lithium-iontovou baterii, které neprojdou testem jakosti a skončí ve stoupě. Získat by tak mohla až 4 000 tun kobaltu, což odpovídá množství suroviny ve všech elektrovozech, které se v současné době pohybují na silnicích.



American Manganese si patentuje způsob, jak z nabíjecích baterií získat všechny kovy. „Než těžit rudu, ve které jsou 2 procenta kobaltu, těžíte baterii, která má v sobě 100 procent kobaltu,“ říká podle Bloombergu prezident American Manganese Larry Reaugh.

Zdroje: Bloomberg, Mining Journal