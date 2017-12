Řidičský průkaz: letos si včas nevyměnilo řidičák 248 790 řidičů

V roce 2007 bylo vydáno více jak 800 tisíc řidičských průkazů, což je nejvíce v historii. Doklady jsou vydávány s dobou platnosti na 10 let, mnoho řidičů proto čekala výměna dokladu právě v průběhu letošního roku.



Téměř polovina řidičů, kterým řidičský průkaz letos propadl je ve věkové skupině 61+. Je tedy otázka, kolik z nich má ještě zájem si řidičský průkaz vyměnit. Během prosince skončí platnost dokladu dalším 37 491 motoristům. Nejvíce řidičů s končícím průkazem je z Prahy, Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.



K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě, že řidič využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, vyjde ho výměna na 500 korun. Za standardní výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz již propadl a on žádá o výměnu zpětně. Úřad řidiče za opožděnou výměnu nijak nepokutuje. Řidič s propadlým dokladem se ale vystavuje riziku pokuty za řízení bez platného dokladu. Za tento přestupek mu při silniční kontrole hrozí pokuta do 2000 Kč na místě, v případě správního řízení až 2500 Kč.

Během roku 2018 by měla postupně vypršet platnost téměř 677 tisícům řidičských průkazů. Výměnu lze bezplatně provést již 3 měsíce před skončením platnosti dokladu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, https://www.mdcr.cz