Long signál týdne: Twitter (TWTR)

Populární sociální síť Twitter (NYSE: TWTR) si mezi býky dlouhodobě neužila příliš oblíbenosti. Již od IPO poznaly akcie téměř výhradně jižní směr. Výprodeje byly zrychlovány neuspokojivými kvartálními výsledky. Až od listopadu tohoto roku se objevily pozitivní zprávy. Twitter dokázal investory potěšit pozitivními čísly, což se odrazilo v růstu cen akcií.

Na grafu jsou zřetelné pozitivní nárůsty momenta, které jsou však krátce poté následovány prudkými korekcemi. Po propadu z minulého týdne by nyní měl zafungovat 20-denní průměr jako support a s ohledem na výši předchozích pohybů se poté nabízí potenciál pro 15% rally.

Budeme spekulovat na odražení ceny a vstup volíme těsně nad úroveň $21, což je maximum předchozích dvou dnů. Stop příkaz umístíme pod minimum aktuální korekce, což implikuje riziko okolo 5 %.

Disclaimer: Článek je pouze informačního charakteru a neměl by být vnímán jako investiční poradenství k nákupu nebo prodeji akcií či jiných instrumentů. Čtenář souhlasí s tím, že nákup nebo prodej akcií i dalších instrumentů založený na obsahu tohoto článku je na jeho vlastní riziko.

