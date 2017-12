Forex Edge – Příležitosti na EUR.USD a EUR.GBP

Forex Edge je novým investičním newsletterem, který se zaměřuje na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit investorům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny bude představena analýza dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu. Na newsletter je přímo navázána série webinářů Forex Edge, v nichž budou uvedené analýzy zhodnoceny a budou vysvětleny logické postupy jejich tvorby. Jedná se o jedinečný vzdělávací program, ve kterém Vám zkušený forex trader Martin Bartoš odhalí zákoutí svého úspěšného obchodního přístupu. Strategie vychází zejména z technické analýzy grafů, ale v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. V analýze bude vždy nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny. Ve webinářích se pak vývoj dříve diskutovaných měnových párů zhodnotí. Získáte tak komplexní posouzení obchodního přístupu se zpětnou vazbou na provedené obchody. Aktuální pohled na měnový pár EUR.USD Euro je aktuálně spíše v konsolidační náladě. Trh se podíval krátce nad 1,18800, tedy nad úroveň hladiny naznačených ramen, ale nepokračoval dále. Předpokládáme pozvolný návrat zpět k nižším cenám, jelikož důvěra obcodníků v vzestupný trend již byla narušena. Bude tedy pravděpodobné, že se budou hledat i ceny pro prodej, ne již pouze nákup. První cíl by mohla být cena 1,16600, následně 1,14800, potenciálně až 1,13800. Pokud naopak cena protne nakreslenou klesající linii (která je opět rovnoběžná s předchozími liniemi), a postoupí nad cenu 1,19500, momentum může značně narůst a podívali bychom se pravděpodobně až k 1,21000. Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami. Hlavní úrovně podpory: 1,16600, 1,14800, 1,12800, 1,08500 Hlavní úrovně odporu: 1,18800, 1,20000, 1,21000, 1,23000 Získejte další analýzy z newsletteru Forex Edge Výše uvedená analýza je pouze první část z obsahu investičního newsletteru Forex Edge. Chcete-li získat podrobnou analýzu trhu EUR.GBP a mít kompletní newsletter Forex Edge každých 14 dní ve své emailové schránce zcela zdarma, zaregistrujte se k odběru níže.

The post Forex Edge – Příležitosti na EUR.USD a EUR.GBP appeared first on LYNX Czech Republic.