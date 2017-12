Co si centrální banky myslí o kryptoměnách

Osm let existence bitcoinu stačilo na to, aby si centrální banky po celém světě začaly všímat potenciálu virtuálních měn. A také jejich nevýhod. Pozornost se přitom upíná dvěma směry. Prvním je rapidní nástup virtuálních měn a otázka, zda či jak na něj reagovat. Kromě toho se ale centrální bankéři ptají i na to, zda nepřijít s vlastní, oficiální verzí. Vývoj v této oblasti sleduje i Česká národní banka. Bitcoin, jehož cena trhá historické rekordy, ani jemu podobné systémy ale za elektronickou měnu nepovažuje.



Spojené státy: Otázka soukromí



Člen měnového výboru a nadcházející předseda Fedu Jerome Powell letos prohlásil, že kritickými budou „řízení a management rizika“. Podotkl také, že bitcoin není ani nadále prost technických obtíží. Pokud jde o případnou kryptoměnu centrální bank, zde by podle Powella mohlo být problémem zajištění soukromí. Prezident Federální rezervní banky v New Yorku William Dudley nicméně nejnověji uvedl, že Fed uvažuje o vytvoření vlastní digitální měny, jakkoli on sám bitcoin považuje spíše za "spekulativní aktivitu" a nikoli za stabilní prostředek pro uchování hodnoty.



Eurozóna: Tulipánová horečka?



Evropská centrální banka několikrát zatroubila na poplach před tím, co označuje za nebezpečí investic do digitálních měn. Viceprezident ECB Vítor Constâncio v září prohlásil, že bitcoin není měna, ale tulipán. Jen pro připomínku, jde o odkaz na spekulativní bublinu, která se vynořila (a splaskla) v 17. století v Nizozemsku. Prezident ECB Mario Draghi nedávno uvedl, že dopad digitálních měn na ekonomiku eurozóny má svoje limity. Také uvedl, že monopol na peníze, který mají centrální banky, tyto měny nijak neohrožují.



Čína: Doba uzrála



Čína to řekla jasně: Centrální banka má nad kryptoměnami plnou kontrolu a podmínky jsou podle jejího názoru vhodné na to, aby si technologie osvojila také. Čínské komunistické úřady říkají, že díky digitálním měnám by bylo možné zpřísnit kontrolu měn, a tým pro vývoj digitální státní měny vznikl v Číně už před třemi lety. Země ale rovněž zasáhla proti soukromým emitentů digitálních měn a zakázala obchodování s bitcoinem na burzách. Oficiální datum uvedení digitálních měn do oběhu navíc stále chybí.



Japonsko: Záležitost studujeme



Guvernér japonské centrální banka Haruhiko Kuroda v říjnu prohlásil, že jeho banka žádný plán vydávat digiměny aktuálně nemá. Je ale důležité vědět toho o nich víc. „Vydat do oběhu digitální měnu centrální banky je stejné, jako by centrální banka umožnila komukoli přístup do svých účtů,“ uvedl také Kuroda.



Německo: Spekulativní hračka



V Německu platí spousta lidí pořád raději hotově a německá Bundesbank si virtuálních měn všímá obzvláště pečlivě. Bitcoin je „mnohem víc spekulativní hračka než forma placení,“ prohlásil v září člen její rady Carl- Ludwig Thiele. Mimo to ale banka zároveň zkoumá, jaké by bylo případné uplatnění technologie blockchainu, tedy veřejné databáze všech transakcí s danou měnou, v platebních systémech.



Británie: Potenciální revoluce



Guvernér Bank of England Carney zmínil kryptoměny jako jeden z prvků potenciální „revoluce“ ve financích. Technologie, kde by byl základním kamenem blockchain, prý může být „velkým příslibem“, pokud jde o schopnost centrálních bank chránit se před kybernetickými útoky a pokud jde o změny ve způsobu, jakým se dnes odehrávají platby. BoE má ale k vytvoření digitální verze libry nadále daleko.



Kanada: Podobnost s aktivem



Kryptoměny nejsou skutečnou formou peněz, ale aktivem nebo cenným papírem, a tímto způsobem by se s nimi mělo nakládat, uvedla druhá viceguvernérka Bank of Canada Carolyn Wilkinsová, která stojí v čele výzkumu kryptoměn. Podobně jako jiní ale vnímá technologii blockchain jako slibný nástroj k tomu, jak finanční systém ještě více zefektivnit.

Česká republika: Krypto"měny" nejsou peníze. Vývoj v blockchain ale sledujeme



ČNB svůj pohled na právní povahu kryptoměn zveřejnila již před třemi lety. Bitcoin ani jiné jemu podobné systémy podle zákona o platebním styku bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze nejsou. Vývoj v technologii blockchain ale regulátor sleduje a podílí se na aktivitách Evropské centrální banky, které zkoumají využitelnost této technologie pro platební systémy a jiné infrastruktury finančního trhu. „V současnosti se nezdá, že by tato technologie byla dostatečně vyspělá pro takové využití,“ uvedla na dotaz Patria.cz mluvčí banky Denisa Všetíčková.

Národní banka sleduje i debaty o možnosti vydávání vlastních digitálních měn centrálními bankami. „Jedná se o teoretické a předběžné úvahy o tom, jak by mohla fungovat měnová politika a bankovnictví v případě, že by centrální banka veřejnosti a všem firmám, nebo omezenějšímu okruhu nebankovních společností nabídla nějakou formu digitální obdoby hotovosti,“ podotkla Všetíčková. Otázkou je, jaké by byly případné dopady na hospodářský cyklus nebo finanční stabilitu. Také se zjišťuje, zda by výhody převážily nad nevýhodami.



Banka pro mezinárodní platby (BIS): Nelze to ignorovat



Podle centrální banky centrálních bank, za kterou se Banka pro mezinárodní platby často označuje, nemohou tvůrci politik nárůst kryptoměn ignorovat. A pravděpodobně budou také muset zvážit, zda by dávalo smysl, kdyby někdy v budoucnu vydali svoji vlastní. Jednou možností je měna, jejíž jednotky by byly směnitelné za hotovost a které by vydávala pouze centrální banky. Nedořešená je ale otázka soukromí, kdy by mohly nastat potíže. Do problémů by se mohly dostat také komerční banky, před kterými by se mohla vynořit hrozba v podobě nedostatečných vkladů. Navíc by se prý mohla zvýšit šance runu na banky.

A co na to bitcoin?

Bitcoin si těchto obav na straně regulátorů ale nevšímá, soudě alespoň podle raketového růstu jeho hodnoty. Ta dnes pokořila další rekord, když na obchodní platformě BitStamp překonala hranici 12.000 dolarů. Bitcoinu pomáhá očekávané zavedení termínových kontraktů: Společnost CBOE Global Markets, vlastník chicagské opční burzy Chicago Board Options Exchange, chce uvést první kontrakt na trh již koncem týdne, píšou německá média. Burzovní operátor CME Group se k ní připojí 18. prosince. Prostřednictvím termínových kontraktů se bitcoiny stanou lépe obchodovatelnými pro institucionální investory.



Zdroje: Bloomberg, ČTK, ČNB