Zeman jmenuje Babiše premiérem. Bude mít hned několik prvenství

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se dnes stane novým premiérem. Po poledni ho do funkce na Pražském hradě jmenuje prezident Miloš Zeman. Slavnostní ceremoniál začne na Pražském hradě kolem jedné hodiny odpoledne. Během něj prezident Miloš Zeman jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše novým premiérem. Babiš bude v pořadí už dvanáctým předsedou vlády od vzniku samostatné republiky. Zajímavostí je, že v době nástupu do funkce bude nejstarší v historii premiérů Česka, také bude prvním premiérem, který pochází z jiné politické strany, než je ČSSD a ODS. Zároveň ale bude také prvním, který čelí trestnímu stíhání. Ve Sněmovně je už druhá žádost o jeho vydání.

Jmenování do funkce premiéra připadlo na 46. den od voleb, ve kterých hnutí ANO zvítězilo, a je prvním krokem k ustavení nové vlády. Ta by se měla skládat ze 14 ministrů. Mělo by v ní pokračovat pět ministrů z dosavadního kabinetu Bohuslava Sobotky - mezi nimi například ministr životního prostředí Richard Brabec, spravedlnosti Robert Pelikán, dopravy Dan Ťok a pokračovat v ministerském křesle by měla i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová nebo ministr obrany Martin Stropnický.