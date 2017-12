Rusnok: ČNB by mohla zvedat sazby o 25 bodů každý půlrok

Česká národní banka by mohla zvyšovat svou hlavní úrokovou sazbu po čtvrtině procentního bodu každého půl roku, prohlásil v úterý večer guvernér ČNB Jiří Rusnok. Jde o další prohlášení šéfa ČNB na téma normalizace měnové politiky. Na setkání lídrů českého exportu dříve během dne Rusnok uvedl, že zvyšování úrokových sazeb lze očekávat i v příštím roce. Bude to ale pozvolný a dlouhodobý vývoj.

Od dubnového ukončení kurzového závazku již ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu dvakrát - v srpnu a v listopadu - na současných 0,50 procenta. Rusnok už v úterý upozornil na to, že ČNB byla třetí bankou po americkém Fed a kanadské centrální bance, která zvýšila úrokové sazby. Nejnovější vyjádření ohledně případného zvyšování seazeb zaznělo v pořadu ČT24 Události Komentáře.

"Celkový vývoj nám říká, že bychom měli mírně postupně ochlazovat mírně se přehřívající českou ekonomiku," řekl Rusnok v rozhovoru pro Českou televizi. "Budeme používat spíše ta mírná zvýšení o čtvrt procentního bodu. V jaké frekvenci přesně neřeknu, ale dá se to vyčíst z našich prognóz," řekl dále.

Na otázku frekvence postupného zvyšování sazeb, zda by to mohlo být rychlostí o čtvrt procentního bodu za půl roku, Rusnok uvedl: "To bych viděl jako pravděpodobný scénář, řekněme v průměru těch příštích čtvrtletí. Ale může to být o jedno čtvrtletí méně nebo více."

Bankovní rada bude o nastavení měnové politiky letos ještě jednat ve čtvrtek 21. prosince. Podle Rusnoka bude brát v úvahu kurz koruny, který "určitě nelítá nikde v oblacích, pokud jde o obecnou výkonnost ekonomiky". Celkově česká ekonomika podle guvernéra nevykazuje žádné výrazné nerovnováhy v klíčových makroekonomických indikátorech. Pouze růst ekonomiky, který se letos odhaduje na zhruba 4,5 procenta, je podle něj nad potenciálem ekonomiky.

Zdroje: ČT24, Reuters, Patria.cz