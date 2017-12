Maloobchod v říjnu klopýtnul, jeho vyhlídky ale zůstávají dobré (Komentář)

Maloobchodní tržby (bez prodejů aut) v říjnu zklamaly růstem pouze o 6,3 % y/y. Letos byl navíc říjen bohatší o jeden pracovní den, což prodeje ještě zvyšovalo. Po očištění o kalendářní efekty byl růst ještě nižší, když podle ČSÚ vykázal 3,9 %. V meziměsíčním srovnání se tržby propadly o 1,6 %. Jedná se podle nás pouze o jednorázový výpadek, protože podmínky pro spotřebitele zůstávají velmi dobré. Struktura růstu prodejů zůstává nicméně příznivá. Po očištění se zvýšily tržby za prodeje pohonných hmot o 6,1 % a za další nepotravinářské zboží o 5,1 %. Tržby za potraviny na druhé straně přidaly pouze 2,1 %.

Maloobchodní tržby (bez aut) budou i přes říjnové klopýtnutí vykazovat velmi pozitivní dynamiku. Zvyšující se zaměstnanost a rostoucí mzdy výrazně podporují kupní sílu obyvatel. Ve třetím čtvrtletí se objem vyplacených mezd a platů zvýšil o velmi silných 8,8 %. Takový nárůst bude i nadále podporovat chuť domácností utrácet za zboží, které nutně nepotřebují, a přetlačí i vliv nárůstu cen, který by za jiných okolností mohl nákupní apetit domácností srážet. To by mělo být vidět o Vánocích, které letos pravděpodobně budou ještě štědřejší než obvykle. Maloobchodní tržby v posledních dvou měsících roku tak vykážou velmi silnou dynamiku. Celkově v letošním roce očekáváme, že si maloobchodníci polepší o 5,5 %. Mohou se ale těšit i na příští rok, kdy budou pozitivní trendy pokračovat, a prodeje by měly vzrůst dokonce o 6,4 %.