Koruna pokračuje v oslabování (6.12.2017)

Koruna i včera pokračovala v jízdě ke slabším úrovním. Dostala se dokonce nad 25,65 EUR/CZK a za krátký čas tak vlastně přišla o více než jedno procento zisku. Moc jí zatím nepomáhá ani ČNB, protože zvýšení úrokových sazeb ještě v prosinci není zdaleka jisté. Sám guvernér mluví o vyrovnaných možnostech a zmiňuje, že se bude diskutovat mj. o mzdách a kurzu. Přitom poslední čísla o mzdách až tak přesvědčivá nejsou, aby se ČNB musela rychle přiklonit ke svému alternativnímu scénáři vývoji sazeb, takže nejistota na trhu zůstane nejspíše až do posledních chvíle. To co by ČNB nakonec mohlo přesvědčit, by mohla být snad jen ještě slabší koruna.