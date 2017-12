Rozbřesk: Rekordní nákupy zatím inflaci neroztočí

Zatímco spotřebitelské nákupy v ČR míří k novým maximům, v EU, a zvláště pak v eurozóně, byl poslední měsíc ve znamení útlumu. Po zářijovém čtyřprocentním růstu přišla na řadu stagnace, o kterou se postaraly země, jako je Rakousko, Belgie nebo Lucembursko. V celé EU se maloobchodní tržby zvýšily jen o necelé jedno procento v důsledku slabších prodejů oblečení a stagnujících nákupů alkoholu a cigaret. Už to samo o sobě nenapovídá nic o tom, že se snad mění trend a že spotřebitelé začínají šetřit. Jde spíše jen o krátkodobou korekci (navíc způsobenou i vyšším srovnávacím základem), takže a spotřeba i nadále zůstane jedním z hlavních pilířů růstu ekonomik zemí EU.



Výsledky z Česka sice za odhady zaostaly, jsou ale stále výrazně lepší než ty evropské. Nálada spotřebitelů poháněná rostoucími mzdami a rekordní zaměstnaností je na maximu a lidé se rozhodně nebojí utrácet. Obrat maloobchodu rozhodně směřuje k novému historickému maximu a pochvalovat si tento trend mohou prodejci v podstatě čehokoliv. Nejvíce samozřejmě ti na internetu, kteří už několik let prožívají neuvěřitelnou jízdu nesrovnatelnou snad s žádnou zemí v EU. Je proto jen otázkou času, kdy se až pětina všech spotřebitelských nákupů bude odehrávat na síti. Tedy alespoň těch tuzemských, protože naše nákupy v oblíbených čínských a amerických obchodech se do těchto čísel nezapočítávají.

Růst spotřeby přesně zapadá do očekávání centrální banky a dnešní čísla – byť řekněme jde o údaje druhé kategorie – do celkového obrázku nalajnovaného centrální bankou – docela dobře zapadnou. A to ponecháváme stranou boom prodejů osobních automobilů, které jsou alespoň podle registrací rovněž na rekordu. Spotřeba tak do značné míry letos řídí naši ekonomiku a dokonce až na výjimky netlačí inflaci nahoru. Tedy zatím…



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna i včera pokračovala v jízdě ke slabším úrovním. Dostala se dokonce nad 25,65 EUR/CZK a za krátký čas tak vlastně přišla o více než jedno procento zisku. Moc jí zatím nepomáhá ani ČNB, protože zvýšení úrokových sazeb ještě v prosinci není zdaleka jisté. Sám guvernér mluví o vyrovnaných možnostech a zmiňuje, že se bude diskutovat mj. o mzdách a kurzu. Přitom poslední čísla o mzdách až tak přesvědčivá nejsou, aby se ČNB musela rychle přiklonit ke svému alternativnímu scénáři vývoji sazeb, takže nejistota na trhu zůstane nejspíše až do posledních chvíle. To, co by ČNB nakonec mohlo přesvědčit, by mohla být snad jen ještě slabší koruna.



ČR se o krok přiblížila ke schválení rozpočtu ještě před koncem roku. Ve sněmovně jej nicméně čekají ještě dvě kola, v rámci kterých přijdou na řadu jednotlivé návrhy poslanců. Rozpočet počítá s deficitem 50 miliard Kč, což samozřejmě kontrastuje s očekávaným příznivým vývojem ekonomiky, a tak podobně jako loni nebo letos může rozpočet skončit výrazně lépe. Zvlášť pokud se veřejnému sektoru opět nepodaří rozjet investice. V takovém případě lze počítat s výrazně nižší nabídkou nových dluhopisů a tak i s nižším tlakem na růst výnosů.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se včera posunul níže ačkoliv americká makro dat byla spíše horší, než se čekalo (to platí zejména o indexu podnikatelské nálady ve službách ISM). Naopak obdobné nálady v eurozóně (včetně periferie) se drží velmi vysoko, což potvrdila včerejší finální čísla za PMI.

Dnes budou hlavním bodem data z trh práce - konkrétně tzv. ADP report za listopad. Očekáváme společně s trhem relativně silný výsledek, který by rozhodně neměl dolaru ublížit. Maďarský forint pokračuje v postupném oslabování, které je dáno velmi uvolněnou politikou MNB, jež používá nekonvenčních nástrojů k tomu, aby stlačila krátký konec maďarské výnosové křivky. Tato politika maďarské centrální banky by měla zůstat v platnosti až do parlamentních voleb na jaře 2018.

Oslabuje rovněž i polský zlotý. Včera mu nepomohlo zasedání NBP, které vyzněla jasně holubičím způsobem. Guvernér Glapinsky stále nechce celý rok 2018 zvedat sazby a navíc současné posílení měny považuje za výrazné zpřísnění měnových podmínek.



Ropa

Včerejší zpráva o disciplinovanosti států OPEC v dodržování stanovených produkčních limitů přece jen pomohla cenám ropy a Brent se tak obchodoval v blízkosti 63 USD/barel. Naopak ropě dnes do karet spíše nehrají večerní data o amerických zásobách ropy a ropných produktů od sdružení amerických petrolejářů API. Ta sice poukazují na pokles zásob surové ropy (o 5,5 miliónů barelů), ovšem kompenzovaný nárůstem zásob benzínu (o 9,2 miliónu barelů) a destilátů (o 4,3 miliónu barelů). Více pozornosti ale jistě přitáhnou dnešní oficiální data agentury EIA.