Nákupy tuzemských spotřebitelů na cestě k novému rekordu

O něco pomaleji, než jsme čekali, ale přesto stále velmi rychle, rostou tržby v maloobchodě. Podle dnes zveřejněných údajů se tržby obchodníků v říjnu zvýšily meziročně o 6,3 %. K růstu tržeb dopomohl i o dva dny vyšší počet pracovních dnů, neboť bez něj by výsledek dosáhl „jen“ necelých čtyř procent.



Spotřebitelská poptávka zůstává i v podzimních měsících vysoká díky vysoké důvěře spotřebitelů, podporované solidním růstem mezd a rekordní zaměstnaností. Vyšší tržby přitom zaznamenávají všechny obchody a nikoho snad nepřekvapí, že stále více zákazníků spoléhá na ty internetové. Jejich příjmy tentokrát v reálném vyjádření poskočily o více než 20 % a směřují tak zcela jistě k novému historickému rekordu.





Zájem spotřebitelů pocítili především prodejci elektroniky, vybavení pro domácnosti a opět i – sic dražších – potravin. Stagnovaly naopak tržby obchodů s oblečením a obuví, což docela zapadá do logiky jejich cenové politiky. V těchto měsících obvykle s novým sezónním zbožím zvyšují ceny, a tak si zákazníci raději vyčkají na pozdější slevy. Nebo o to raději přesunou své nákupy na internet.Nárůst prodejů v obchodech sice tentokrát mírně zaostal za očekáváním, avšak neznamená to, že by přicházel útlum a omezování nákupů. O tom dnešní čísla rozhodně nic neříkají. Více než šestiprocentní nárůst je stále velmi silným výsledkem, který svědčí o silném spotřebitelském apetitu, a nakonec i tom, že letošní rok bude pro obchodníky tím rekordním. Nejenom díky tržbám, ale nejspíše i díky maržím. Ceny v obchodech rostou, zatímco koruna posiluje vůči euru o šest procent, vůči dolaru dokonce o šestnáct. Překvapit by proto neměly ani rekordní nákupy na zahraničních eshopech, které se tím stávají o to atraktivnějšími a z pohledu nákladů na dodání zboží navíc často i výhodnějšími oproti těm tuzemským.Říjnový maloobchod jasně indikuje, že spotřeba domácností hraje jednu z hlavních rolí v ekonomickém růstu ČR i ve zbytku letošního roku a nejspíše se i stane jeho hlavním motorem v roce 2018.