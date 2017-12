Americký ADP report potvrdí dobrou kondici trhu práce (Ranní zpráva z finančního trhu)

Listopadový ADP report ukáže slušný počet volných pracovních míst v americké ekonomice. V eurozóně bude kalendář ekonomických událostí prázdný. Dynamika českých říjnových maloobchodních tržeb bude díky utažené situaci na trhu práce a také vyššímu počtu pracovních dní silná.

Na zajímavější události si trhy budou muset počkat

Ve Spojených státech by měl listopadový ADP report mapující počet volných pracovních pozic mimo zemědělský sektor vykázat solidních 190 tisíc. Ve srovnání s říjnem je to sice nižší počet, předchozí statistika však byla výrazně ovlivněna obnovou po hurikánech, které zasáhly USA v srpnu a září. Hlavní statistika z trhu práce (Nonfarm Payrolls) však bude zveřejněna až tento pátek. V eurozóně je dnes kalendář prázdný. Z politických událostí nás čeká zhodnocení dosavadních vyjednávání o Brexitu evropským parlamentem.

Euro včera ztrácelo

Společná evropská měna včera vůči euru ztratila přibližně 0,2 %, když oslabila na 1,184 USD/EUR. Ztrátám nezabránilo ani potvrzení listopadového kompozitního PMI indexu za celou eurozónu na vysoké úrovni 57,5 bodu. Tato úroveň je podle výpočtu SG konzistentní s růstem HDP evropské ekonomiky v Q4 17 o 0,8 % q/q. Celkově jsou však ekonomové SG skeptičtější, když čekají růst na úrovni 0,6 % q/q.

České maloobchodní tržby vykáží silnou dynamiku

Z domácích dat nás dnes čekají říjnové maloobchodní tržby. Ty by měly ukázat silnou dynamiku. Nahrává jim k tomu utažená situace na trhu práce i rostoucí reálné mzdy. Výdaje spotřebitelů se tak koncentrují i do kategorií zbytného zboží. Více peněz se utrácí za elektroniku, oděvy, rostou i útraty na čerpacích stanicích. Letošní říjen měl navíc o dva pracovní dny navíc, což by na tržbách obchodníků mělo být vidět. Po očištění o prodeje automobilů očekáváme růst maloobchodních tržeb o 8,7 % y/y.

Naděje na prosincové zvýšení sazeb se snižuje

Koruna včera vůči euru ztratila 0,2 % a posunula se na úroveň 25,65 CZK/EUR. Důvodem bylo vystoupení Jiřího Rusnoka na konferenci exportérů. Tam prohlásil, že příští rok lze očekávat další zvyšování úrokových sazeb, které však bude postupné a bude se jednat o dlouhodobý proces. Touto formulací prakticky vyloučil zvýšení úrokových sazeb ještě před koncem letošního roku, na což koruna reagovala oslabením. Ponechání úrokových sazeb beze změny až do konce letošního roku je i naším hlavním scénářem. Z centrálních bankéřů včera vystoupil ještě Mojmír Hampl, který nevyloučil možnost navýšení proticyklické kapitálové rezervy. V debatě na serveru Seznam.cz zároveň prohlásil, že doposud zveřejněná data hovoří spíše ve prospěch zvýšení úrokových sazeb na zasedání 21. prosince.

Polská centrální banka ponechala úrokové sazby v souladu s očekáváním beze změny na úrovni 1,5 %. Inflace sice v listopadu poprvé od roku 2012 dosáhla inflačního cíle NBP (2,5 %), v prosinci se však opět vrátí ke 2 %. První zvýšení sazeb proto očekáváme až v polovině příštího roku.