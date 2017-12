Pimco: Čína a Rusko se tlačí na pozice USA, ekonomika ale vážné problémy vyvolávat nebude

Jedna z největších investičních společností na světě PIMCO zveřejnila závěry takzvané Globální rady poradců, kterou tvoří řada předních ekonomů a která se společností spolupracuje. Podle nich patří mezi největší geopolitická rizika a nejistoty současnosti ústup Spojených států z role vedoucí ekonomické, bezpečnostní, obchodní a diplomatické síly ve světě. Uvolněný prostor vyplňují země jako Čína a Rusko, na Blízkém východě a v dalších částech světa se objevují nové mocnosti a mezi ně se může zařadit i Turecko. Jaké jsou další hlavní závěry a výstupy ze setkání zmíněné rady?



Jednou z největších výzev se stává posilující trend antiglobalizace a populismu. Následně sílí nacionalismus a naopak oslabuje mezinárodní spolupráce. V ekonomické oblasti se tyto trendy projevují poklesem objemu mezinárodního obchodu a slábnutím integrace. Fiskální politika je stále častěji používána pro dosažení politických cílů a je například uvolňována i ve chvíli, kdy si to cyklický vývoj nevyžaduje.



V Číně došlo na posledním kongresu komunistické strany k posílení pozice prezidenta a koncentrace jeho moci. To by mohlo mít významné dopady na celou ekonomiku a finanční trhy. Vláda má dva hlavní cíle: Do roku 2035 se Čína stane světovou jedničkou v oblasti inovací a do roku 2049 se stane vyspělou, bohatou a mocnou zemí. Pro vládu jsou i nadále důležité konkrétní růstové cíle, ale prioritu převzaly právě zmíněné kvalitativní cíle.





Mírový rozvoj Číny je v zájmu jí samotné i celé globální komunity. Problematickým bodem zůstanou její obchodní nerovnováhy, ovšem obchodní válka není pravděpodobná. Čína se kvůli klesajícímu zájmu Spojených států o globální dění dokonce stane hlavním tahounem globálního obchodu a boje s klimatickými změnami. Rizikem by mohly být její dluhy a rozsáhlý stínový bankovní systém. V poslední době se ale objevily pozitivní známky pokroku v oblasti zbrzdění úvěrové expanze a reforem státem vlastněných společností. Celkově se tedy zdá, že v příštích deseti letech by měla v Číně panovat ekonomická stabilita. Bude ovšem spojená s nižším tempem růstu a posunem od průmyslu směrem ke službám.Ekonomická expanze americké ekonomiky sice trvá už devátým rokem, ale neexistuje žádný zřejmý důvod, proč by měla v dohledné době skončit. V historii skončila expanze buď kvůli rostoucí inflaci , která vyvolala prudké monetární utažení, nebo kvůli finanční nestabilitě. Dnes se ale jádrová inflace nachází pod cílem Fedu a nedá se říci, že by americká ekonomika byla natolik zadlužená, že by to ohrožovalo stabilitu jejího finančního systému. Pokud by tedy například došlo ke korekci na akciovém trhu, mohlo by to vést ke zpomalení tempa ekonomického růstu, nicméně pravděpodobně by nenastal vážný ekonomický útlum.Stejně jako jsou přehnané obavy z recese v USA, je přehnaný i strach z budoucnosti eurozóny. Ta přežila poslední finanční krizi a následnou recesi, počet jejích členů od té doby vzrostl. Nyní je šance na pokračující ekonomický růst a vytváření dalších pracovních míst , a to i díky strukturálním reformám a monetární politice. Inflace se sice stále nachází nízko, ovšem deflační riziko zmizelo. Ale ne vše je růžové. Pokud by udeřila další recese, ECB by měla jen omezený prostor k manévrování. Bankovní unie není ani zdaleka kompletní a ještě musí být hodně učiněno v oblasti pojištění vkladů a restrukturalizace špatných úvěrů . Evropští politici budou muset dál opatrně kráčet směrem k fiskální unii.Zdroj: Pimco