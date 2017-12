Spotify: Nejstreamovanějším umělcem se letos stal Ed Sheeran

Hudební služba Spotify již dnes zveřejnila, kdo se u jejich posluchačů stal letos nejžádanějším umělcem. Dá se říci, že na plné čáře zvítězil Ed Sheeran, když se prosadil hned v několika kategoriích. Pro tohoto umělce se může jednat o určitou náplast, když nakonec neuspěl v cestě za získáním Grammy.

Britský zpěvák Ed Sheeran se na Spotify stal letos celkově nejstreamovanějším umělcem měsíčně se 47 miliony posluchači. Na prvním místě se umístilo rovněž jeho album Divide s celkem 3,1 miliardami streamy. Navíc skladba Shape of You se dostala do historického čela nejvíce streamované na Spotify, když dosud zaznamenává již přes 1,4 miliardy streamů.

Šéf obsahu firmy Spotify Stefan Blom k tomu mj. uvedl: „Ed Sheeran letos absolutně dominoval s vydáním svého již rekordního alba Divide. Není pochyb, že rok 2017 byl rokem Eda Sheerana. Gratuluji Edovi k úžasnému úspěchu“.

Zdroj: Spotify.com

Navzdory úspěchu Eda Sheerana nadále hraje důležitou roli u posluchačů Hip Hop. Jeho celkový poslech vzrostl meziročně o dalších 74 %.

Kralovala rovněž latinská hudba, jejíž poslech se zvýšil o 110 %. Trhákem se staly skladby Despacito a Mi Gente. Remix skladby Despacito od Luise Fonsiho, rappera Daddyho Yankeeho společně s Justinem Bieberem byl vyhlášen „Skladbou léta“.

Zpěvačky

Nejstreamovanější zpěvačkou se stala na Spotify barbadoská zpěvačka Rihanna. Na záda ji dýchala Taylor Swift a Selena Gomez. Bramborová medaile patří Arianě Grande, TOP 5 uzavírá Sia. Ta se více do povědomí jistě dostala i díky již loňskému zářijovému vystoupení při představování produktů firmy Apple.

Skupiny

Letošní spolupráce Coldplay s The Chainsmokers na Something Just Like This katapultovala britskou skupinu do čela. Druhou pozici obsadily Imagine Dragons, následováni Maroon 5. Tragické události ve skupině zvýšily zájem o Linkin Park. Pětku uzavírají Migos.

Alba

V kategorii alb se za Edem Sheeranem na dalších místech umístila skupina Drake se svým počinem More Life. Bronz pak patří Kendricku Lamartovi s albem DAMN.

Zdroj: Spotify.com

Závěrem lze zmínit, že švédská společnost Spotify by se mohla objevit na burze. Alespoň se o tom spekuluje již celou řadu měsíců, aktuálně se hovoří o jarních měsících příštího roku. Titul by se mohl objevit na NYSE. K hospodaření možno uvést, že Spotify loni prohloubila ztrátu o téměř 50 % na 349 milionů EUR . Její byznys nicméně nadále výrazně roste. Počet předplatitelů vzrostl o 20 milionů na 48 milionů, čímž se příjmy zvýšily na již 2,93 miliardy EUR . Neoficiální odhady na trhu týkající se ocenění firmy hovoří o 16 miliardách dolarů