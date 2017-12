Tuhle akcii bych si nikdy nekoupil

Některé společnosti to mají hodně těžké – tlačí na ně slabá poptávka, komoditizace, konkurence... Mezi skupinu těch nejzkoušenějších pak patří již nějaký čas ty, které podnikají v oblasti, která se zalíbila některému z technologických gigantů. Mnohokrát skloňovaným příkladem je Amazon, který drtí vše, kam jeho oko a poté i aktivita padne. Dnes se podíváme na jeden z méně známých příkladů, jehož příběh se ovšem drží hodně podobného mustru.



Sportovněji ladění investoři a čtenáři možná znají společnost Fitbit. Vyrábí hlavně různá „hodinková“ udělátka pro sportovce, kteří mají zálibu v neustálém sledování oběhnutých vzdálenosti, spálených kalorií, srdečním tepu atd. Pokud pohlédneme na graf s vývojem ceny akcie, optimistický obrázek se neukáže:





Zdroj: Morningstar



Vrchol optimismu tu nastal v roce 2015, pak přišel prudký sešup a v roce letošním převažuje naprostá stagnace – čekání, co bude dál. K Fitbitu mě přivedl investor Rich Duprey, který jej na stránkách Fool.com zařadil mezi akcie, do kterých by nikdy neinvestoval. Poukazuje na to, jak málo lidí dnes nosí hodinky, na což se Fitbit snažil reagovat tím, že nabízí ona udělátka nabušená zdravotně sportovními informacemi a dalšími chytrými možnostmi. Jenže ve stejnou dobu se o podobné technologické nástroje upevněné někde na našem těle začal zajímat Apple a některé další firmy.



Fitbit reaguje například prodejem chytrých hodinek Ionic, ale jejich prodeje jsou podle investora zklamáním a nezdá se, že by změnily celkový negativní trend v hospodaření firmy. To je shrnuto v následující tabulce – tržby do roku 2016 rostly, ale letošní dosavadní výsledky už růstové nadšení nebudí. Firma byla navíc už loni ve ztrátě a to již na provozní úrovni, letos to možná bude ještě horší (viz letošní výsledky za třetí čtvrtletí). Pohled na tok hotovosti vypadá o něco lépe, protože firma je zatím schopna pokrývat své investice provozním cash flow a minulý rok jí po investicích zbylo 31 milionů dolarů.

Zdroj: Morningstar



Fitbit na tom tedy není se ziskovostí a vývojem tržeb nijak dobře, ale jeho tok hotovosti pro něj ještě není pouštění žilou. Rozvaha se zdá být dost silná – žádné dlouhodobé dluhy, velká zásoba hotovosti a krátkodobých investic. Firmu tedy tlak trhu a konkurence nedotlačil na okraj srázu a ještě může ukázat, co dokáže. Je ale dost dobře možné, že ač se její vedení bude snažit, tlak konkurence prostě neustojí a své zdroje postupně propálí ve snaze bojovat s nepřekonatelnými giganty a trendy na trhu. Nákup takové akcie by v podstatě byl jen sázkou na to, že se firmě podaří vymyslet/vytvořit něco, na co jiní nepřišli (a nemohou to jen tak zkopírovat). Vybízí k takové sázce valuace?



Kapitalizace fitbitu dosahuje 1,6 miliardy dolarů. Takovou částku by například ospravedlňovalo to, kdyby firma pro své akcionáře od nynějška do nekonečna generovala 150 milionů dolarů ročně. Tedy asi pětinásobek toho, co jí zbylo po investicích v roce minulém. Pokud bychom tedy na základě všeho výše uvedeného čekali nějaký valuační výkřik „kupovat“, hrubě bychom se mýlili. Naopak to vypadá, že trh tu s ohledem na fundament trpí dost velkým optimismem, který možná převyšuje optimismus u řady akcií typu Tesla.



Čtenáře a investora tak možná zklamu tím, že mu nedám tip na zajímavou investici, ale namísto toho dnešní příběh připomíná jeden důležitý fakt: To, že něco prudce klesá, ještě neznamená, že hledíme na přehnaný pesimismus. Může jít jen o korekci optimismu ze stádia iracionality do stádia velkého optimismu. A s Dupreyem souhlasím – ani já bych si tento titul, respektive akcii tohoto typu nekoupil. Hlavním důvodem ale není to, jakému tlaku trhu firma čelí, ale to, že u ní není možnost levně koupit byť jen minimální šanci na zotavení a průlom.