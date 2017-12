Skupina Arca vlastní jednoprocentní podíl v Moneta Money Bank (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Finanční skupina Arca nakoupila jednoprocentní podíl v Moneta Money Bank.

ČEZ upustil od nákupu bezpečností agentury Trade Fides.

Evropské trhy by měly otevřít nad úrovní pondělních uzavíracích cen.

V Americe dnes nejsou očekávány žádné významější ekonomické zprávy, které by mohly mít vliv na trhy. Zato na evropském kontinentu dnes budou zveřejněny listopadové předstihové kompozitní ukazatele PMI, a to včetně celé eurozóny. Všechny mají ukázat na pozitivní růst ekonomik v posledním kvartále, a pokud se potvrdí kompozitní PMI za eurozónu ve výši 57,5 bodů, tak by to naznačilo růst evropské ekonomiky o 0,8 % q/q v Q4 17.

Hospodářské výsledky v Americe dnes zveřejní pouze společnost AutoZone a v Evropě reportuje jen Victrex PLC.

Obchodování na zámořských trzích

Na amerických trzích bylo pondělní obchodování po otervření trhů velmi optimistické, avšak po zbytek seance trhy již jen klesaly. Průmyslový Dow Jones si připsal 0,2 %, technologický Nasdaq ztratil 1,1 % a širší index S&P 500 vyvázl se ztrátou 0,1 %. V rámci S&P 500 nejvíce utrpěly společnosti z oboru informačních technologií (-1,9 %), nemovitostí (-1,3 %) a zdravotní péče (-1,2 %). Po sérii ziskových dnů energetický sektor skončil se zápornou nulou. Na druhé straně se dařilo telekomunikačním firmám a finančním institucím, když si shodně připsaly po 1,6 % hodnoty.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují úterní obchodování spíše v červených číslech. Nezadařilo se trhům japonským (-0,4 %), tchajwanským (-0,8 %), australským (-0,2 %) či indickým (-0,3 %). Zisky zaznamenaly například akcie v Číně (+0,5 %) a Jižní Koreji (+0,3 %). Japonský index Nikkei 225 byl tažen dolů hlavně firmami zpracovávajícími suroviny (-1,7 %) a informačními technologiemi (-1,5 %). Dařilo se především nemovitostem (+1,6 %) a trhu utilit (+1,3 %).

Moneta Money Bank

Podnikatel Pavol Krúpa nakoupil přes dceřinný fond Silver Point Invest ze své finanční skupiny Arca jednoprocentní podíl v Moneta Money Bank. Za investici zaplatil přibližně 400 mil. CZK. Spekuluje se o dvou možných důvodech tohoto nákupu. Prvním je, že Krúpa pouze využil současných nízkých cen akcií Monety, aby výhodně nakoupil aktiva do fondu. Tím druhým důvodem může být vytvoření dostatečně silné akcionářské pozice (tj. alespoň 5% podíl), aby posílil své šance na úspěch v případu již dávno zkrachovalé Agrobanky. Krúpova finanční skupina Arca v minulém roce oznámila svůj záměr žalovat Monetu kvůli údajně spornému prodeji části Agrobanky v roce 1998 do rukou tehdejšího vlastníka Monety, americké GE. Podle nich je prodejní smlouva neplatná. Samotná ČNB považuje tuto kauzu za uzavřenou. Likvidátor Agrobanky, společnost Value Added uvádí, že likvidace Agrobanky je prakticky u konce a za útoky pana Krúpy na Agrobanku může být snaha o vytvoření tlaku na akcie Monety.

ČEZ

ČEZ upustil od plánů na koupi bezpečnostní agentury Trade Fides. Ta byla k prodeji za cenu kolem 2 mld. CZK. Finanční představy společnosti ČEZ o ceně za transakci byly ale diametrálně odlišné, a tak bylo upuštěno od koupě. Důvodem, proč chtěl ČEZ koupit bezpečnostní agenturu, bylo snížení provozních nákladů za tyto služby. Nicméně to, že ČEZ nekoupil Trade Fides, neznamená, že nebudou v budoucnu spolupracovat. ČEZ aktuálně vypsal tendr v hodnotě 650 mil. CZK na ostrahu jaderných elektráren Temelín a Dukovany mezi lety 2019 a 2023. Ostatní bezpečností agentury namítají, že podmínky tendru jsou nastaveny tak, že je nemůže vyhrát nikdo jiný než právě Trade Fides. Jednou z podmínek je prokázání od dodavatele, že od roku 2015 měl tři významné kontrakty v hodnotě alespoň 70 mil. CZK, a to každý z nich.