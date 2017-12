Reuters: OPEC v listopadu těžil nejméně ropy od května

Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v listopadu snížili těžbu o 300.000 barelů na 32,48 milionu barelů denně, což je nejméně od letošního května. Přispěl k tomu nižší vývoz z Angoly a z Iráku. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters, které se opírají o údaje z přepravy a o informace zdrojů z odvětví. Dohodu o snížení těžby pak OPEC plnil ze 112 procent, v říjnu to bylo z 92 procent.



Těžba se snížila ve všech zemích s výjimkou Ekvádoru, Gabonu a Spojených arabských emirátů. V rámci dohody členských a nečlenských zemí omezovat produkci o 1,8 milionu barelů denně kartel těžbu snižuje o 1,2 milionu. Zbytek připadá na nečleny. Dohoda byla minulý týden prodloužena do konce roku 2018.





Ceny ropy se v současné době pohybují zhruba na dvouletých maximech. Z části je to díky tomu, že signatáři dohodu dodržují, z části kvůli poklesu zásob a silné poptávce.Největší pokles produkce, a to o 100.000 barelů denně, v listopadu vykázala Angola. Ta vývoz snížila na nejnižší úroveň za 13 měsíců. V Iráku těžba a vývoz ropy začaly klesat v polovině října, kdy irácké síly obnovily kontrolu nad ropnými ložisky, která byla od roku 2014 v rukou kurdských bojovníků. V listopadu pokles pokračoval.OPEC loni na konci listopadu oznámil, že jeho cílem je zajistit, aby těžba všech jeho členů činila 32,5 milionu barelů denně. To zahrnuje také Indonésii, která kartel opustila, a naopak nezahrnuje Rovníkovou Guineu, která se ke kartelu nově připojila.