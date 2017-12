Evropské PMI potvrdí vzestup aktivity s blížícím se koncem roku (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zveřejnění struktury růstu evropské ekonomiky v průběhu Q3 17 ukáže na široce založený růst. Hlavní roli bude hrát domácí poptávka v čele se spotřebou domácností. Patrné by ale mělo být i ožívání investiční aktivity. Oprávněnost optimismu pro závěrečné čtvrtletí roku potvrdí listopadové PMI. Polská centrální banka dnes nastavení měnové politiky nezmění. Jestřábí komentáře mohou pomoci zlotému.

Evropskou ekonomiku táhne domácí poptávka

Indikátory PMI v eurozóně zůstávají vysoko. Finální listopadový kompozitní PMI by měl být potvrzen na 57,5 bodu, což by naznačovalo růst evropské ekonomiky o 0,8 % q/q v Q4 17. Prognóza skupiny Société Générale přitom předpokládá, že si eurozóna v závěrečném čtvrtletí připíše +0,6 % q/q. Zatímco PMI z průmyslu by měly v příštích měsících korigovat kvůli očekávanému poklesu globálního obchodu, PMI ve službách by naopak mohly začít růst díky utahujícímu se trhu práce, který by se měl promítnout do zvyšování mezd.

Za samotné třetí čtvrtletí by měl být potvrzen růst reálného HDP eurozóny o 0,6 % q/q, respektive 2,5 % y/y. Z pohledu struktury by prim měla hrát domácí poptávka. K silné spotřebě domácností by se tentokráte měla přidat i investiční poptávka. Navzdory silnějšímu euru očekáváme pozitivní příspěvek i od čistého exportu.

Euro včera v mírně vzestupném trendu

Společná evropská měna včera vůči zeleným bankovkám mírně ztrácela. Pohyb ale nebyl nijak výrazný. Prosincový ukazatel Sentix důvěry investorů v eurozóně sice poklesl, stále se ale drží v blízkosti desetiletého maxima. Dolaru naopak nahrála lepší data říjnových továrních objednávek. Americká čísla jenom potvrdila očekávání investorů, že Fed na svém zasedání v příštím týdnu přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb.

Polští jestřábi začínají vystrkovat růžky

Přestože ekonomická data byla v poslední době silnější, než polská centrální banka očekávala, měla by NBP ponechat na svém dnešním zasedání měnovou politiku beze změny. Inflace v listopadu sice dosáhla cíle na 2,5 % y/y, v příštích měsících ale výrazně zpomalí kvůli efektu vyšší statistické základny. Nadále očekáváme, že sazby NBP zvýší až v polovině příštího roku. Dnes se však můžeme dočkat jestřábích komentářů ze strany některých členů měnověpolitické rady, které by mohly posílit zlotý.

Růst mezd není tak silný, aby musela ČNB ještě letos konat

Na úvod nového pracovního týdne se české měně příliš nedařilo, když během dopoledne oslabovala a testovala hladinu 25,60 CZK/EUR. Naopak polský zlotý i maďarský forint si včera vůči euru mírně polepšovaly. To souviselo se slábnoucí pozicí eura na globálním trhu.

Česká měna doplatila na ráno zveřejněnou statistiku o vývoji mezd za třetí čtvrtletí. Jejich výsledek významně zaostal za tržními očekáváními i za naším nejpesimističtějším odhadem na trhu. Mzdy svižně rostou, když odráží situaci na trhu práce, na kterém je patrný nedostatek pracovních sil. Nicméně v samotném třetím čtvrtletí byl růst mezd o něco mírnější, když reflektoval určité zpomalení ekonomické výkonnosti v průběhu letních prázdninových měsíců. Závěr roku je ale ve znamení opětovného zvyšování ekonomické aktivity, což se na mzdovém vývoji podepíše.

Růst mezd představuje jeden z významných faktorů stojící za inflací. Tu se bude centrální banka snažit krotit utahováním měnové politiky. ČNB by do konce příštího troku měla svou klíčovou úrokovou sazbu zvednout čtyřikrát. I nadále předpokládáme, že na prosincovém zasedání se tak nestane. Aktuální prognóza ČNB již pro letošek zvýšení sazeb neindikuje. Dosavadní inflační data jsou v souladu s prognózou ČNB, stejně tak očekávání centrálních bankéřů odpovídal výsledek HDP ta Q3 17. A včerejší čísla mzdové dynamiky za předpoklady ČNB dokonce zaostala. Proinflační tak zřejmě zůstáván pouze vývoj koruny. Podrobnější komentář k dopadu mzdové statistiky za Q3 17 na ekonomiku a měnovou politiku naleznete na http://bit.ly/2BwUSuD.