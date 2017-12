Poslední země, která by měla odcházet z EU

Která země by kvůli výhodám plynoucím z členství v EU měla být tou poslední, která by o odchod z Evropské unie usilovala? Podle ekonomů banky Natixis nejde o nikoho jiného než o Velkou Británii, která se naopak na základě hlasování o brexitu k odchodu z EU skutečně rozhodla. Proč jde podle Natixisu o špatné rozhodnutí?



Ekonomové banky poukazují na to, že Velká Británie má dlouhou řadu výjimek v oblasti společného práva, daňových zákonů, regulace trhu práce a také členství v eurozóně. Členství v EU jí tak přináší jen minimum omezení a ve srovnání s jinými zeměmi má velkou volnost. Na druhou stranu Velká Británie patří mezi členské země Unie, které „nejvíce těží z jednotného evropského trhu a které významným způsobem posílily své exporty do zbytku Unie“.





Velká Británie vedle výše uvedeného trpí strukturálním vnějším deficitem, což znamená, že musí být pro zbytek světa dost atraktivní na to, aby do ní proudil zahraniční kapitál a financoval domácí investice . Zastánci brexitu tvrdí, že odchod z EU atraktivitu Británie v této oblasti posílí, ovšem podle Natixisu je pravděpodobný opak. Vývoj bilance běžného účtu je zobrazen v následujícím grafu. Vysoké deficity jsou jednak odrazem nízké míry úspor domácností a také vládních deficitů:

Jak bylo zmíněno, výše popsané deficity znamenají nutnost získávat investice ze zahraničí. Natixis ovšem tvrdí, že pokud už Británie nebude mít volný přístup na evropské trhy, země nadále pro tyto investice nebude tak atraktivní jako před brexitem. Kvůli němu navíc pravděpodobně vzroste měnové riziko a riziko finanční a i to bude snižovat investiční atraktivitu Velké Británie. Bude pro ni tak těžší financovat své vnější deficity.



V neposlední řadě je pak faktem, že imigrace ze zbytku EU zvýšila britskou pracovní sílu a tím podpořila ekonomický růst. Pokud dojde k brexitu a zastavení přílivu pracovní síly ze zahraničí, na britskou ekonomiku to dolehne negativně. Celkově je pak zřejmé, že kvůli tomuto faktoru, vnějším deficitům, výhodám plynoucím z přístupu na jednotný trh a výjimečné pozici, kterou Británie v EU má, bude brexit značně nevýhodným krokem.