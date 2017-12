Další nevydařená obchodní seance pro technologický sektor

Americkým kongresem konečně prošel do dalšího čtení balíček daňových reforem, který byl trhem již od zvolení Trumpa prezidentem dlouho očekávaný. Bohužel ten kdo čekal, že další posun ve schvalování nakopne hlavně technologické společnosti, kterých se nejvíce dotýká, se mýlil.Úvod týdne technologiím vyloženě nevyšel. Index NASDAQ , který nám reprezentuje tento sektor sice otevřel do zelených čísel, nicméně se v tomto teritoriu dlouho neohřál. Velmi brzo nabral jižní směr, ve kterém pokračoval až do samotného závěru. Podobnou trajektorii nasadily i zbylé dva indexy, které ale na rozdíl od technologií uzavřely v plusu. Hlavní index Dow Jones v začátku obchodování měl dokonce ambice připsat si více jak jedno procento, bohužel však i tento index nakonec zamířil dolu a uzavřel pouze tři desetiny v plusu. Širší index S&P 500 nakonec bojoval o zelenou nulu.Vítěze dnešního dne lze hledat mezi zástupci indexu Dow Jones jako třeba Boeing + 3,2 % a nebo American Airline + 2,8 %. Naopak poražení, jak víme jsou zástupci technologického sektoru: Activision -5,3 % a AMD – 6,4%.Měnový pár EURUSD dnes vyloženě hledal směr. Ráno startoval na úrovni 1,1840, aby o dvanáct hodin později uzavřel na téměř stejných hodnotách. O poznání volatilnější bylo obchodování s ropou, která od svého nedávného maxima klesla v průměru o dvě procenta.