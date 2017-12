Který kmen nakonec rozhodne o osudu EU?

Evropané se podle nové studie Chatham House identifikují do šesti základních skupin. Ukazuje to průzkum provedený mezi 10 000 lidmi z 10 zemí EU. Nejpočetnějším „kmenem“, jsou „váhající“ Evropané. Těch je asi 36 % a zatímco jsou hrdí na členství v EU, obavy v nich budí problémy jako imigrace. Pokud by si měli vybrat mezi další integrací Unie či větší národní suverenitou, obvykle tíhnou ke druhé možnosti. Giulia Paravicini na stránkách Politico popisuje další evropské kmeny.



Druhou největší skupinou jsou zapálení Evropané, kteří ohledně EU srší optimismem, ale ani oni nepreferují další integraci a spíše by zachovali současný stav. Sem patří 23 % evropské populace. Extrémy představují na straně jedné euroskeptici, kteří odmítají EU a představují asi 14 % populace. A na straně druhé 8% federalisté, kteří by nejraději šli směrem ke Spojeným státům evropským. Podle analýzy tak jde o relativně málo početné skupiny, zároveň ale mají „neproporcionálně vysoký vliv v politice“.





Fanoušky hluboké integrace také nejsou „fiskální rebelové“. Ti se staví proti utahování veřejných rozpočtů a požadují volnější a demokratickou Unii, která bude stát zejména na vzájemné solidaritě. Pravomoci by podle nich měly být soustředěny zejména v jednotlivých zemích a ne centralizovány do Bruselu . Tento kmen se domnívá, že v rámci solidarity by každá země EU měla přijmout odpovídající počet migrantů, kteří na kontinent přicházejí.V neposlední řadě studie ukazuje na existenci skupiny „frustrovaných proevropanů“. Ti by rádi směřovali k „integrovanější Evropě spojené na základě progresivních hodnot“. Největší výzvou pak podle studie bude komunikace se zmíněnou největší skupinou. Tito váhající Evropané budou klíčovým kmenem, který ovlivní další dění v Unii. Podle Thomase Rainese z Chatham House jsou mnozí členové této skupiny „instinktivně pro EU, ale mají vážné obavy v souvislosti se suverenitou a imigrací“. Řada z nich se také přestala zajímat o politiku.