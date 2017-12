Al-Falih (SA): Ropné zásoby možná porostou v dalším čtvrtletí. Regulace OPECu zůstane, dokud se trh nestovná

Saúdsko-arabský ropný ministr Khalid Al-Falih v posledních reakcích uvedl, že regulace OPECu a jeho hlavních spojenců zůstane v běhu tak dlouho, dokud nedojde na ropném trhu k požadovanému vyrovnání poptávky s nabídkou. Podle Al-Faliha bude bod vyrovnání jasnější v polovině příštího roku a v roce 2019 by se mělo začít přemýšlet o strategii případného ukončení regulace a to tak, aby nedošlo k nějakému zahlcení trhu.Podle Al-Faliha jsou ropné zásoby v rozvinutém světě stále ještě příliš vysoké s přebytkem na úrovni 150 miliónů barelů. Ropný ministr očekává, že toto číselné vyjádření se v průběhu dalších 4 měsíců příliš měnit nebude vzhledem k tradičnímu sezónnímu růstu zásob.Na adresu US břidlicové těžby ministr uvedl, že je již důležitou a potřebnou součástí ropného trhu.