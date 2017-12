Investice Škody Auto za 5,5 miliardy korun: V Boleslavi staví novou lakovnu

Škoda Auto investuje 214,5 milionu eur do nové lakovny v Mladé Boleslavi. Vznikne 650 pracovních míst, celková kapacita lakoven automobilky vzroste o 600 na 2700 karoserií denně. Provoz bude zahájen v červnu 2019. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.



Základní kámen byl položen v pátek 1. prosince. Nová lakovna bude podle Škody jednou z nejmodernějších a nejekologičtějších v Evropě. "Stavba nové lakovny v Mladé Boleslavi je důležitou investicí do budoucnosti našeho podniku. Poptávka po vozech značky Škoda na celém světě stoupá a my kontinuálně pracujeme na zvyšování výrobních kapacit v našich stávajících závodech," řekl člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus. V nové lakovně firma podle něj zavede řadu ekologických inovací, které budou významně minimalizovat dopady procesu lakování na životní prostředí.





Například zbytkové částice barvy po lakování budou absorbovány drceným vápencem. Díky tomuto suchému odlučování nevzniká žádný odpad ve formě lakového kalu. Škoda bude zároveň rekuperovat velkou část provozního tepla a díky recirkulaci vzduchu dosáhne až osmdesátiprocentní úspory energie Noví zaměstnanci se budou střídat ve třech směnách denně. Některé pracovní operace převezmou nebo podpoří roboti. Díky vysokému stupni automatizace bude možné jednotlivá pracoviště zaměstnanců uspořádat mimořádně ergonomicky, uvádí automobilka.Lakovna bude běžně používat 15 odstínů barev, mimo jiné s metalickým a perleťovým efektem. Na karoserii se nanáší pět vrstev laku, jeho tloušťka pak činí zhruba 100 mikrometrů.Stavbou nové lakovny a přijetím rozhodnutí o výrobě elektromobilů v Mladé Boleslavi od roku 2020 se automobilka připravuje na budoucnost. Mezi hlavní témata patří mimo jiné elektromobilita, digitalizace podniku, internacionalizace i nové služby související s mobilitou.Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v Česku a zaměstnává v nich zhruba 30.000 lidí, přes 20.000 z nich pracuje v Mladé Boleslavi. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. V roce 2016 dodala Škoda Auto zákazníkům 1,127.700 aut, třetí rok po sobě to bylo přes milion vozů.