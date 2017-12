12.h - Evropa roste díky US daňové reformě a Brexitu, euro oslabuje, ropa klesá, BCPP lehce v plusu bez ČEZ a Monety

Evropské akciové trhy vstupují do 49. týdne pozitivně naladění díky několika faktorům. V čele stojí především sobotní schválení Trumpovy daňové reformy v USA a pozitivně je vnímám také určitý posun v jednáních o brexitu Euro vstupuje do nového týdne silnějším oslabováním vůči dolaru , který získává na síle díky zmíněnému schválení vládní daňové reformy v Senátu. Koruna euru oslabuje směrem k 25,6. Ropa vstupuje do nového týdne oslabováním. Silnější dolar ropě škodí. BCPP dopoledne mírně roste. Proti výraznějšímu pozitivnímu posunu se staví silnější korekce na ČEZu a červená nula na Monetě. Daří se akciím O2 , jež se posunují na hranici 270 Kč