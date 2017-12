Mzdový růst zpomalil. To je v souladu se slabší dynamikou ekonomiky

Mzdová dynamika ve třetím čtvrtletí zpomalila, což je v souladu s decelerací ekonomické aktivity v letních měsících. Nicméně i tak zůstává růst odměn zaměstnanců velmi slušný. Navíc poslední čtvrtletí roku podle nás přinese zrychlení ekonomické aktivity, které by mělo být doprovázeno i dalším zrychlením růstu odměn zaměstnancům. V příštím roce se navíc do zvyšování platů ve velkém vloží stát. Ve veřejné sféře by se totiž mělo přidávat dvouciferným tempem.

Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,8 %. V reálném vyjádření to představuje růst o 4,2 %. Mzdová dynamika tak ve třetím čtvrtletí oproti tomu druhému výrazně zpomalila. Zatímco ve druhém čtvrtletí mzdy vzrostly o 2% q/q, v tom třetím jejich růst činil pouze 1,3 %. Zpomalení do velké míry odpovídá slabší ekonomické výkonnosti ve třetím čtvrtletí. O něco rychleji než průměrná mzda rostla mediánová mzda, která meziročně přidala 7,1 %. Potvrzuje se tak, že lidem s nízkým příjmem rostou mzdy rychleji. Vzhledem k tomu, že v Česku neustále roste zaměstnanost, tak dynamika objemu vyplacených mezd dosáhla vysokých 8,8 %.

Zásadní podíl na zvyšování mezd má velmi napjatá situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti prohlubuje svá minima a počet volný pracovních míst dosahuje historických maxim. Navíc ekonomika velmi silně roste a dává tím prostor pro další zvyšování odměn pro zaměstnance. Na druhou stranu je jasné, že takto vysoký nárůst mezd je dlouhodobě neudržitelný. V současnosti dynamika mezd převyšuje dynamiku produktivity práce a zaměstnavatelé musí snižovat svou ziskovou marži, aby si své zaměstnance udrželi. Zatím k tomu mají prostor, ale ten jim časem dojde a růst mezd se bude muset přizpůsobit tempu zvyšování produktivity. Zvyšování produktivity je však dlouhodobý proces. Rychleji si své náklady podnikatelé mohou kompenzovat zvyšováním cen. To se také v posledních měsících děje a meziroční inflace v říjnu dosáhla již 2,9 %. Mzdové tlaky do inflace budou pokračovat a ČNB na ně bude muset reagovat utahováním měnové politiky. Do konce příštího roku podle nás zvýší sazby čtyřikrát. Letos však už pravděpodobně ke zvýšení sazeb nedojde, i když prosincové zasedání bude velmi podle všeho velmi těsné. Poslední prognóza ČNB na zvýšení sazeb neukazuje. Hospodářský růst a inflace jsou zatím plně v souladu s touto prognózou a mzdy za ní dokonce zaostaly. Jediným proinflačním tlakem tak pravděpodobně zůstává kurz koruny. Některé členy bankovní rady by mohla slabší koruna přesvědčit, ale většina bankovní rady podle nás vyčká až na únorové zasedání. Guvernér Rusnok se vyjádřil, že šance na zvýšení o 25 bb a ponechání sazeb beze změny jsou vyrovnané. Nicméně také řekl, že osobně nevidí velký rozdíl mezi zvýšením sazeb v prosinci a v únoru.

Nedostatek pracovní síly a růst mezd bude nutit podnikatele investovat. Budou se snažit nahradit část drahé pracovní síly stroji a zvyšovat produktivitu své výroby. To by mělo zajistit domácí ekonomice dlouhodobě silnější růst a prostor pro stabilní zvyšování mezd a tím i životní úrovně v Česku.

K tlakům na vyšší mzdy se příští rok ve velké míře přidá veřejný sektor. Státní rozpočet počítá se zvyšováním mezd dvouciferným tempem. Příští rok tak mzdový růst nepoleví. Podle nás mzdy přidají 6,5 % a v průměru se pevně usídlí nad úrovní 30 000 korun. V reálném vyjádření by mzdy měly podobně jako letos přidat 4,2 %.