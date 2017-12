Ranní kafe BH Securities 4.11.2017 – futures na bitcoin schváleny

Americký Senát o víkendu schválil daňovou reformu, která by měla pomoci zejména korporacím a movitějším spotřebitelům. Obecně půjde o fiskální stimul.

Úrokové sazby pravděpodobně porostou o to rychleji, pokud reforma povede k větší aktivitě firem a spotřebitelů. To by mohlo oslabit rozvíjející se trhy a naopak podpořit některé americké akcie díky nižší daňové sazbě a prostoru pro další zpětné odkupy akcií.

Řecko se na úrovni odborných týmu dohodlo s věřiteli na dalších reformách. Domluvu bude dnes schvalovat schůzka ministrů financí eurozóny.

Počet aktivních ropných vrtů dle Baker Hughes v pátek za uplynulý týden opět vzrostl, tentokrát o 2 plošiny.

Venezuelský prezident Maduro prohlásil, že chce založit kryptoměnu krytou ropou, zemním plynem, zlatem a diamanty.

Kryptoměna bitcoin rostla po nedělním schválení regulátorů, kteří umožní obchodování měny prostřednictvím futures kontraktů na derivátových burzách CME a CBOE.