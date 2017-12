Dynamika mezd ve třetím čtvrtletí zpomalila (Komentář)

Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,8 %. V reálném vyjádření to představuje růst o 4,2 %. Mzdová dynamika tak ve třetím čtvrtletí oproti tomu druhému výrazně zpomalila. Zatímco ve druhém čtvrtletí mzdy vzrostly o 2% q/q, v tom třetím jejich růst činil pouze 1,3 %. Zpomalení do velké míry odpovídá slabší ekonomické výkonnosti ve třetím čtvrtletí.

Zásadní podíl na zvyšování mezd má velmi napjatá situace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti prohlubuje svá minima a počet volný pracovních míst dosahuje historických maxim. Navíc ekonomika velmi silně roste a dává tím prostor pro další zvyšování odměn pro zaměstnance. Na druhou stranu je jasné, že takto vysoký nárůst mezd je dlouhodobě neudržitelný. V současnosti dynamika mezd převyšuje dynamiku produktivity práce a zaměstnavatelé musí snižovat svou ziskovou marži, aby si své zaměstnance udrželi. Zatím k tomu mají prostor, ale ten jim časem dojde a růst mezd se bude muset přizpůsobit zvyšování produktivity. Zvyšování produktivity je však dlouhodobý proces. Rychleji si své náklady podnikatelé mohou kompenzovat zvyšováním cen. To se také v posledních měsících děje a meziroční inflace v říjnu dosáhla již 2,9 %. Mzdové tlaky do inflace budou pokračovat a ČNB na ně bude muset reagovat utahováním měnové politiky. Do konce příštího roku podle nás zvýší sazby čtyřikrát.

Nedostatek pracovní síly a růst mezd bude nutit podnikatele investovat. Budou se snažit uvolnit drahou pracovní sílu stroji a zvyšovat produktivitu své výroby. To by mělo zajistit domácí ekonomice dlouhodobě silnější růst a prostor pro stabilní zvyšování mezd a tím i životní úrovně v Česku.