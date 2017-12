ČEZ ESCO nakupuje další energetické společnosti do svého portfolia (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ ESCO nakoupil čtyři společnosti z oblasti decentrální energetiky.

Evropské trhy by měly otevřít v červených číslech.

Jednou z nejvíce očekávaných zpráv tohoto týdne bude v pátek zveřejněný počet nových pracovních míst v USA za listopad, kde se dá předpokládat, že nově zveřejněné údaje otevřou prostor pro prosincové zvýšení sazeb Fedu. Na evropském kontinentu se dočkáme údajů z německého průmyslu a továrních objednávek či předstihových kompozitních ukazatelů PMI. U kompozitních PMI za eurozónu se očekává hodnota 57,5 bodu, což by naznačovalo růst evropské ekonomiky o 0,8 % q/q v Q4 17.

Obchodování na zámořských trzích

Na amerických trzích bylo páteční obchodování uzavřeno ve znamení ztrát napříč všemi hlavními indexy. Průmyslový Dow Jones odepsal 0,2 %, technologický Nasdaq ztrácel 0,4 % a S&P 500 přišel o 0,2 % své hodnoty. V rámci širšího indexu S&P 500 se nedařilo především průmyslovým firmám (-1,2 %), společnostem zpracovávajícím suroviny (-0,9 %) a oblasti informačních technologií (-0,6 %). Zisky zaznamenal již několikátý den v řadě energetický sektor (+0,8 %), který stále těží z výsledku jednání OPEC, kde se prodloužilo období snížených dodávek ropy na světové trhy až do konce roku 2018.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu vykazují v průběhu prvního obchodního dne tohoto týdne smíšené výsledky. Daří se trhům hongkongským (+0,6 %), čínským (+0,5 %), tchajwanským (+0,5 %) a jihokorejským (+1,1 %). Na druhé straně ztrácí japonské společnosti (-0,5 %) a australské firmy (-1,1 %). Japonský index Nikkei 225 byl tažen dolů hlavně telekomunikacemi (-1,1 %), utilitami (-1,1 %) a průmyslem (-0,9%). Tak jako v Americe i zde se nadále daří energetickým společnostem (+1 %).

ČEZ

Energetická skupina ČEZ nakoupila přes svoji dceřinou společnost ČEZ ESCO čtyři firmy působící v oblasti decentrální energetiky. Konkrétně se jedná o výrobce světel Hormen CE, dodavatele klimatizací AirPlus, polské společnosti zabývající se instalací solárních elektráren OEM Energy a provozovatele lokální distribuční sítě Easy Power. V nadcházejících dnech ČEZ ESCO dokončí ještě jednu akvizici, a to poslkého poskytovatele služeb v oblasti modernizace tepelného hospodářství. ČEZ nezveřejnil částky, za které společnosti nakoupil. Uvedl pouze, že náklady na pořízení jsou v takové výši, aby vnitřní výnosnost investice byla přes deset procent ročně. ČEZ investuje do energetických služeb s výhledem na jejich budoucí rozvoj na základě cílů Evropské unie do roku 2030, které počítají například s navýšením podílu obnovitelných zdrojů na 35 % či úsporami energií ve výši 30 %. Odhadované náklady pro Českou republiku jsou v této oblasti přibližně 180 až 880 mld. CZK. Podle slov člena představenstva společnosti ČEZ Pavla Cyraniho ČEZ chce na tomto trhu hrát významnou roli.