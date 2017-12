PMČR: Iniciativa by mohla zmírnit zákon o kouření v restauracích

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Tisk přinesl informaci o iniciativě, která by mohla vést až ke změkčení zákona o zamezení kouření v restauracích. Poslanec Benda za ODS uvedl, že by se mohl změnit názor zákonodárců na aktuální zákon o zákazu kouření v restauracích po té, co se změnila Sněmovna po volbách a vliv zákona je znám. Senát by mohl začít nad tímto tématem jednat a potenciálně představit pozměňovací návrh, který by mohl stávající verzi zákona zmírnit. Zmírnění zmíněného zákona bychom vnímali jako mírně pozitivní informaci vzhledem k tomu, že PMČR má již alternativu v podobě nových produktů. Jen připomínáme, že nové produkty PMČR (IQOS) aktuálně nepodléhají zákazu kouření a nejsou zatíženy shodnou daňovou zátěží jako stávající cigarety.