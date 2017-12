Koruna zůstává v lehké defenzivě. Česká měna se pohybuje v pásmu 25,50-25,60 EUR/CZK. V uplynulém týdnu ji částečně mohla poznamenat nejistota na emerging markets - poklesy čínských trhů, nárůst VIX. Současně také jako by lehce poklesly sázky na růst českých sazeb v nejbližších měsících - sazby FRA pozvolna klesaly.



V tomto týdnu se ale může situace změnit. Pokud dopadnou dobře mzdy za 3Q 2017, může to vést k nárůstu krátkých sazeb, a to by pro korunu mohlo být pozitivní.