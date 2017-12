USA a Jižní Korea startují největší cvičení letectva, potrvá do pátku

Spojené státy americké společně s Jižní Koreou v pondělí zahájily obrovské letecké vojenské cvičení. Potrvá až do pátku a mělo by se ho zúčastnit přes 230 letounů, včetně stíhaček. KLDR tento krok vnímá jako provokaci.

USA nepodceňují jadernou hrozbu a v pondělí zahájily společné vojenské cvičení letectva s Jižní Koreou. Každoročně pořádaná akce by měla trvat až do pátku a k vidění by mělo být přes 230 letounů, informuje RT.com.

Část amerických ozbrojených sil, včetně desítek stíhaček F-35B, odstartuje z japonské letecké základny. Cílem cvičení, do kterého je zapojeno více než 12 tisíc lidí, má být kromě zlepšení výcviku ozbrojených sil i zajištění míru na Korejském poloostrově.

Severní Korea ale vnímá tento krok spíše jako provokaci - a to i přes to, že minulý týden otestovala další raketu, která by mohla zasáhnout celé Spojené státy.