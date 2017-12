DOWER-D: Do zbytku roku obezřetně, ale s optimismem!

Uplynulý týden přinesl spoustu (a v tomto roce asi posledních) událostí, které zásadně ovlivní poslední týdny roku 2017. (1) Senát USA schválil daňovou reformu. Čekají ji sice ještě mnohá doladění, ale reforma schválena byla. Proti této pozitivní zprávě jde (2) oznámení, že Michael Flynn byl FBI usvědčen ze lži ve věci kontaktů s Ruskem během Trumpovy prezidentské kampaně. (3) Doma dál posílil vliv technické analýzy, berličky při spekulacích o věcech příštích. Zvláštní pozornost do konce roku věnujme objemům.



Na tuzemském akciovém trhu stojí v návaznosti na technickou analýzu za pozornost, a také jako učebnicové příklady, ČEZ, graf 1, a Komerční banka, graf 2.

Graf 1: ČEZ, OS MACD a Bollingerova pásma k 1.12.2017!

Graf 2: Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 1.12.2017!

ČEZ dosáhl dvakrát po sobě, ve čtvrtek a v pátek, 52týdenního maxima. Komerční banka se naopak pohybuje na svém dlouhodobém dnu. V obou případech ale sehrály/sehrávají rozhodující úlohu objemy. Ve čtvrtek nebývale vysoké, v pátek na třetinové úrovni. U obou titulů se stejně očekávatelným důsledkem, byť v opačném gardu.



Komerční banka "je na dně", ale přesto se čtvrtek obchodovala za velmi vysokého objemu. V pátek už jen na jeho třetině. To je jasný signál o zájmu, kterému se tento titul u investorů v poslední době těší. Proč by jinak čtvrteční nákupy dosahovaly tak vysokého objemu, kdyby o ně nebyl zájem? A proč přesto v pátek akcie banky dál klesly? Protože pořád ještě převládá - ve fázi stabilizace - opatrnost. Ta však bude brzy překonána rýsující se šancí. Nadešel čas nakupovat. Smart investoři už začali.



U ČEZ je situace jiná, ale se stejným, byť možná krátkou korekcí přerušeným, pokud vůbec, výsledkem. Ve čtvrtek se zobchodované objemy pohybovaly u svých maxim. V pátek objemy výrazně poklesly. Akcie ČEZ však přesto dosáhly dalšího 52týdenního maxima. Je to důvod ke korekci nebo k pokračování v růstu či "novému startu"? Po možná krátké korekci půjde s vysokou pravděpodobností o pokračování růstu. O důvodech k růstu jsme informovali už dávno a mnohokrát. Daleko dřív, než akcie ČEZ začaly po hlubokém propadu růst.



A ještě dvě poznámky. (i) Poslední vývoj akcií VIG, graf 3, předvedl, čeho jsou "technicky spekulační tituly" schopny. A i u tohoto titulu byly ve hře objemy. Situace na Monetě byla podobná. A de facto i na nefinančním O2.

Graf 3: VIG, OS MACD a Bollingerova pásma k 1.12.2017!

(ii) Dál počítejme, až budeme vyděšeni z případného poklesu některého "našeho" titulu s vysokou volatilitou. Pořád platí, že objemy a trendy jsou silnější než naše obavy a strach.

DOWER-D