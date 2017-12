Wall Street před víkendem eliminovala výprodej

Akciové trhy za Atlantikem dnes po turbulentním startu seance dokázaly vyhladit excesy do dobře zajetých kolejí. Po začátku senátního hlasování o daňové reformě začaly trhy rapidně propadat, když k nejistotě ohledně nižších korporátních daní přišla zpráva o tom, že byl Trumpův bezpečnostní poradce Michael Flynn prohlášen vinným za lživou výpověď. Záležitost se týká Flynnova napojení na Rusko v období amerických voleb.

Z makrodat byl dnes zveřejněn index ISM ve zpracovatelském průmyslu, který poklesl z 58,7 bodů na 58,2 (oček. 58,3 b.). Výdaje na výstavbu rostly o 1,4 %, když se čekal růst o půl procentního bodu.



Index Dow Jones Industrial Average po hrozivě vypadajícím propadu o více než procento do závěru dokázal ztrátu umazat až na dvě desetiny procenta, když končil na 24230 bodech. S&P 500 po delší době eskaloval výprodej, také se zvládl ale do závěru zotavit. První den v měsici klesl o 0,2 % na 2642 bodů. Technologie jsou stále nejvíce volatilní. Nasdaq Composite pod tíhou těžkých vah (GOOG -1 %, AMZN -1,2 %, AAPL -0,5 %) odevzdal 0,4 % na 6847 bodů.





Měnový pár eurodolar dnes hledal směr, když svá denní maxima zaznamenal na úrovni 1,1940 a minima na 1,1860. V období závěru obchodování na akciových burzách osciloval ve středu mezi těmito hodnotami (1,1890). Ropa WTi povzbuzena dohodou OPECu na prodloužení limitů těžby rostla o 1,7 % na 58,36 USD za barel. Trojská unce zlata zdražila o 4 desetiny procenta na 1280 USD